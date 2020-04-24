王小洪卸任北京市公安局局長

中國大陸《新京報》4月24日報道指，北京市十五屆人大常委會第二十一次會議免去王小洪北京市公安局局長職務。同樣在當天被宣布免去職務的還包括北京市監察委員會副主任楊逸錚。

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據悉，王小洪現任中國公安部分管日常工作的副部長（正部長級）。報道指，1957年出生的王小洪，工作生涯的前40年都在福建度過，本身就是福建人的他從知青、工人，在福建一直做到廈門市副市長、公安局局長。2013年8月，王小洪調到河南省，任省長助理、省政府黨組成員，省公安廳廳長、黨委書記，2014年12月升任河南省副省長，並繼續擔任省公安廳廳長、黨委書記。

報道稱，在河南期間，王小洪直接指揮搗毀了“皇家一號”，鄭州市公安局包括副局長周廷欣在內的8名民警因涉鄭州“皇家一號”案，被相關部門調查。2015年3月，王小洪被調任北京市副市長、市公安局局長。在他之前任北京市公安局副局長的傅政華，當時已經任公安部副部長近兩年。二人都以搗毀“背景極深”的涉黃場所著稱，傅政華任北京市公安局局長期間，曾搗毀“天上人間”

2016年5月，王小洪被任名為公安部副部長、黨委委員，同時任北京市副市長、公安局局長。2018年1月，北京市十五屆人大一次會議進行了選舉，王小洪不再擔任北京市副市長。但是，仍是北京市政府黨組成員、市公安局局長。當年3月，中國國務院機構改革，重新組建了司法部，並組建成立了應急管理部，排名在王小洪之前的傅政華、（時任公安部黨委副書記、副部長）黃明，分別到這兩個部門擔任“一把手”，傅政華任司法部黨組副書記、司法部部長，黃明任應急管理部黨委書記、副部長。

報道指，王小洪隨後在公安部領導的排名升至第二位，任公安部黨委副書記、常務副部長（正部長級），北京市政府黨組成員、市公安局黨委書記、局長。2019年11月，據媒體報道，王小洪又增加了公安部特勤局黨委書記、局長的職務。

另據香港電台報道，中紀委本月19日公布，公安部副部長孫力軍涉嫌嚴重違紀違法被調查。公安部官網顯示，特勤局翌日召開黨風廉政建設電話會議，王小洪在會議上稱，特勤部門要深入學習貫徹總書記習近平的重要指示精神，牢記“公安姓黨”，堅持從嚴治警方針。

同樣出現在《新京報》報道的還包括，北京市監察委員會副主任楊逸錚。楊逸錚被指已於3月任中央紀委國家監委駐國家市場監督管理總局紀檢監察組組長、國家市場監督管理總局黨組成員。她此前擔任北京市紀委副書記、北京市監委副主任。

《新京報》於另一則報道中指，北京市十五屆人大常委會第二十一次會議任命楊晉柏為北京市副市長；任命亓延軍為北京市副市長、公安局局長；免去王小洪北京市公安局局長職務。報道提到，3月27日，北京市十五屆人大常委會第二十次會議任命崔述強任北京市副市長，不足一個月，北京任命了3名副市長，形成“一正十副”格局。