管理失控 暴跌油價 新冠疫情壓倒石油交易巨頭新加坡興隆

新加坡石油交易巨頭興隆（Hin Leong）集團近期需求申請破產保護，爆出有近40億美元債務。 油價暴跌和新冠疫情讓這家管理不透明的私營企業申請破產，顯示能源行業遭受前所未有的衝擊。警方對曾經是新加坡的驕傲和代表商業成功的興隆公司進行調查。

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外號Ok林的家族產業

新加坡石油交易巨頭興隆隨着 60年代新加坡獨立誕生，在新冠疫情泛濫和油價暴跌之際尋求破產保護。

在有外號“OK林”或者“新加坡之狼”的創始人林恩強的帶領下，其家族掌控着新加坡興隆集團，該集團不僅是新加坡本土最大的石油貿易企業，而且也屬於國際石油貿易領域主要的石油交易商之一。其創始人林恩強的發跡故事，頗具傳奇色彩。

林恩強祖籍是中國福建莆田，他於1963年創立興隆貿易這家私人控股公司，目前是亞洲最大的船用燃料供應商之一，興隆貿易旗下的多樣化資產包括130艘船舶已經涵蓋石油貿易、燃料供應和潤滑油製造、碼頭和倉儲等業務。興隆貿易的成功讓新加坡一躍成為世界航運中轉站，成為名副其實的原材料樞紐。

涉嫌欺詐行為

但是目前爆出興隆貿易涉嫌進行石油儲存價格欺詐行為，為了獲得貸款，該公司把同一個石油庫存分別向不同銀行抵押，而且這種做法有系統地進行了多年。

在全球範圍內突然爆發新冠疫情，以及世界原油價格突然暴跌讓該公司不合法行為曝光。就是本周一晚間原油期貨五月合約的結算價在收盤時跌至-37.63美元/桶，也是歷史上首次出現收盤價為負值的情況。

這讓已經有嚴重財政困難的家族企業興隆貿易無法繼續運轉。

為了保護公司資產，接替創始人林恩強工作的兒子不得不被迫宣布破產，稱該公司隱瞞了在期貨交易中累計約8億美元損失，表明該公司的財務虧空比人們想象的要大得多。

就在他宣布破產前已經有銀行擔心興隆貿易償還短期債務的能力，拒絕向新加坡這家私營企業集團簽發新的信用證。目前新加坡警方已經展開對該公司的欺詐調查。

歐洲銀行受牽連

由於興隆貿易持有的石油庫存與向銀行承諾的庫存之間存在巨大缺口。分析人士稱，這可能意味着，向該公司提供數十億美元貸款作為擔保的所有銀行將蒙受巨額損失。

有亞洲的滙豐銀行以及法國興業和農業銀行和德國銀行在內的多家金融機構受到牽連，他們此前都向興隆貿易提供貸款，也就是說所有投資大宗原材料銀行都受影響。

新加坡，與日內瓦和倫敦等齊名屬於世界最大交易中心之一，在不到兩年的時間裡，新加坡已經發生2起大型企業倒閉，即來寶集團和鴻寶資源，現在假如林恩強旗下的興隆集團也因大宗商品交易受到衝擊而被迫破產倒閉，這對於新加坡這個全球大宗商品交易中心來說，又是又一起沉重的打擊。

一些風險投資人士也指出，危機讓企業暴露其弱點，淘汰一些，就如同在2008年發生的房地產次貸金融危機一樣。