董建華梁振英籌組“吸金大聯盟”力阻民主派攻佔立法會

由全國政協兩名副主席董建華和梁振英牽頭的“香港再出發大聯盟”，將集合全港親中資源支持建制派候選人參加9月的立法會選舉。

由兩個全國政協副主席、前香港行政長官董建華和梁振英籌組的“香港再出發大聯盟”，根據此間傳媒報道，這個將在日內正式開鑼營業的“大聯盟”，目的是集中香港親中陣營的資源，支持建制派的候選人擊退他們視為“反中亂港”的民主派候選人，力保北京繼續可以透過他們的“代理人”把持立法會，落實全面管治香港的目的。

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去年11月的區議會選舉，選民唾棄支持逃犯條例修訂和盲從支持政府的建制派，民主派從而大勝，香港18區的區議會中有17個變天。為了防止9月立法會選舉再度失守，北京不但年初撤換港澳辦和中聯辦主任，特首林鄭月娥的管治班子亦在昨天宣布大換班，換上強硬派分子配合北京的政策。

董梁籌組大聯盟的主要目的，顯然是透過向全港富商“吸金”，再利用建制派的政治網絡，為建制派的候選人提供資源，力保他們在立法會贏得超過70席的半數以上。

根據親中的星島日報23日報道，擁有逾千名政商界擔任共同發起人的大聯盟，原訂下周一（27日）宣告成立，因疫情及限聚令或會押後，但其網站卻在23日曇花一現之後無故又告消失。據報道，這些政商界名人包括多位地產商和政協常委唐英年等。

據蘋果日報報道，曝光的網站列出一欄發起人的名單和相片，當中包括與北京關係若即若離的香港首富李嘉誠，他的相片放在基本法委員會副主任譚惠珠及民建聯主席李慧瓊中間，但大聯盟網站曇花一現，早上10時後不能登入，現時在網上搜尋“香港再出發”等關鍵字眼，只找到一個與大聯盟同名的官方網頁。報道指，網站在本周初啟用，惟記者今日嘗試瀏覽時只顯示“網站建設中”字句，透過谷歌“頁庫存檔”則仍可看到部份內容。

報道指，大聯盟設於中環商廈的辦事處，由一名富豪免租提供。根據大聯盟網站資料，聯盟總召集人為董建華及梁振英，全國人大常委譚耀宗擔任秘書長，副秘書長包括多位親北京社團領導人，如身兼全國政協常委的香港廣西社團總會永遠會長譚錦球、全國政協委員兼港區省級政協委員聯誼會會長施榮懷，同樣身兼人大代表的九龍社團聯會會長陳振彬及新界社團聯會理事長陳勇等，各團體均是建制陣營選舉動員的機器，當中亦包括梁振英愛將、前行會成員張志剛。發起人除了陳勇，亦包括吳秋北、陳曉峰、陳曼琪等人。

面對傳媒的查詢，譚耀宗指不方便透露細節，有消息時會向傳媒公布；吳秋北則稱不會證實任何報道內容。

根據公司註冊處資料顯示，香港再出發大聯盟有限公司3月24日以擔保公司形式成立，兩名前特首、全國政協副主席董建華及梁振英同為創辦成員，首任董事除了梁、董二人，還有民建聯會務顧問譚耀宗。公司章程提到，大聯盟宗旨包括組織非牟利的公民活動，以維護香港社會的穩定與繁榮，大聯盟可接受捐贈及財務支持，並會組織活動、集會、宣傳運動，及出版刊物等。