費加羅報調查：新冠病毒 北京彌天大謊

法國『費加羅報』4月24日發表調查報道，指出自新冠病毒去年12月出現在中國武漢後，中共政權一直沒有說實話，至少在三點上如此：1，新冠病毒的出現；2，新冠病毒的規模；3，新冠病毒造成的死亡人數。

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新冠病毒源頭

法國總統馬克龍4月16日接受英國『金融時報』訪談時表示，“很明顯，發生了許多不為人知的事。這些要由中國自己來澄清”。馬克龍這句半掩半藏的話里表達了他對中國處理新冠危機的懷疑，但已足以引發新一波一個季度以來所有網絡流傳的對新冠病毒真正源頭的猜疑，尤其讓那些陰謀論者興奮異常。不過，『費加羅報』表示，可以開門見山地說，新冠病毒絕不是一個亞洲的科學怪人製造的生化武器。

中國早於1月7日對外界通報了新冠病毒的基因序列，證明是自然病毒。但是，關於病毒如何出現疑影重重。最早官方的說法是源自武漢的野生動物市場。穿山甲可能被蝙蝠感染，通過這一中間宿主，最終傳給了人類。但是，越來越多的分析反對這一說法。科學界也難以滿意。『原子科學家公報』概括：專家認為新冠不是生化武器，但是對於它是否泄漏於武漢病毒所P4實驗室沒有共識。在病毒可能發生於實驗室泄露這一設想中，所有的目光都盯着距離市中心15公里的武漢病毒研究所P4實驗室。

4月14日，『華盛頓郵報』披露，早在兩年前，美國大使訪問P4實驗室後就這一實驗室的安全漏洞向美國國務院發出警訊：嚴重缺乏專門培訓的可使這一實驗室能夠在安全條件下運轉的技術人員和調查人員，希望美國提高援助。理由是該所進行的研究很重要但是很危險。(據指出，美國NIH已經向該實驗室提供了350萬歐元。包括哈佛大學在內的一批美國大學與該所均有合作關係)。次日，福克斯新聞發表報道，暗示美國情報部門正在認真研究病毒從該所泄漏的可能性。媒體問及此，美國總統特朗普表示美國要對此徹查。

但是，條件是中國當局同意開綠燈，這似乎不可能。追查者還可以求助於巴黎，因為這一備受懷疑的實驗室是法中合作的成果。拉法蘭政府2004年同意，2017年投入運轉。當年的法國總理卡茲涅夫眼都不眨地表示：“這座實驗室將是我們應對新傳染病的先頭部隊，為了支持實驗室研究，法國決定今後五年內拿出一百萬歐元援助。”武漢P4實驗室完全是里昂P4實驗室的複製，由十五家法國企業建造。然而，寶貝一交收，法中之間的浪漫情歌似乎就已終結。至少，說好的50名前往這一研究所同中國同事一道工作的法國研究人員從未去過武漢。

費加羅報報道說，應該指出武漢還存在着一個安全級別較低的實驗室P2，屬於武漢疾控中心，距離華南海鮮市場只有幾百米。根據中國學者肖波濤及另一位學者2月份公布在ResearchGate後來又撤銷的一項研究，華南海鮮市場從來沒有出售過蝙蝠，而且，湖北人沒有吃蝙蝠的習慣。

兩位作者提到一月份『柳葉刀』的公布的一項針對41位新冠感染者的調查，其中13人與華南海鮮市場毫無接觸。但是，武漢疾控中心收藏着在距離武漢1000公里以外的雲南及浙江捕捉的600隻蝙蝠，用以測試應對不同冠狀病毒的疫苗，他們引用該所工作人員的見證，不排除實驗人員被蝙蝠感染的可能性，然後，這位被感染者把病毒傳染給這座1000多萬人的城市。法國BFM電視台4月20日就此詢問中國駐法大使盧沙野，盧沙野予以否認：武漢病毒所P4實驗室不存在任何問題，傳播這些傳言的，不過是一些記者和政客。沒有科學家這樣做。

不過，在『費加羅報』看來，中共政權在透明度上從來都不光彩奪目，對這個黨來說，承認一個造成恐懼後果的工業事故，會讓其失去顏面，這是這個黨最厭惡的，他們已經在這次危機中通過兩次行動予以證明。

第一個謊言 不會人傳人

『費加羅報』的調查帶領讀者“重返新冠病毒創世紀”。12月8日，第一例新冠病毒得到確診，但是官方一直要等到1月23號整個武漢才被封城。封城很嚴厲但為時已晚，從首例確診到封城整整46天之內，病毒有足夠的時間發展、傳播、蔓延。

費加羅報調查指出，當局的第一個謊言，是讓老百姓相信新冠病毒同食物有關，並不會發生人傳人，當局把華南市場一直開放到12月31日。“不明肺炎”一直到1月20日才被公開承認是傳染病，承認發生了“人傳人”。而告知外界存在着一個更可怕的新薩斯病毒的“吹哨人”被控制起來。這就是武漢中心醫院李文亮醫生的情形，他最終因感染新冠病毒逝世於1月7日。醫生，記者被審查，審查官關閉了網絡上傳播信息的賬號。即使官員也被要求閉嘴。武漢市委書記馬國強1月31日公開表示慚愧，解釋說他只好保持沉默，因為這是上級的要求，他的這一直率導致他於2月13日被解職。與此同時，生活照常進行。1月18號，武漢舉辦“萬家宴”。同時，年關臨近，500萬人離開武漢所在的湖北省，帶着禮品也可能帶着病毒，前往四處與家人團聚。

法國的死亡率比中國高出90倍？

但是，與歐洲比較，與14億人口的大國相比，中國官方提供的數字可笑可疑。在被指數字欺騙後，北京4月17日下令，象徵性地把武漢死亡數據上調百分之五十，從2579增加到3869人，全中國變成4632例。怎麼增加的，他們稱一些老人死在了家中漏掉的。『費加羅報』報道說，可以根據法國和中國的死亡人數，以及兩國的人口比例快速推算一下，可以得出一個令人驚愕的巨大數字：好象法國的新冠死亡率比中國的高出了整整90倍!

根據法國蒙恬研究所亞洲計畫負責人Mathieu Duchâtel，“這個數據不正常”。如果相信中國媒體『財新』的報道以及領取骨灰盒那天現場拍攝的一些視頻，死亡數字要高出許多。人們從視頻上看見成千的人在殯儀館外頭排隊，在等待領取親人的骨灰盒，根據殯儀館每天24小時運轉19小時計算，根據從封城的1月23日到領取骨灰盒的3月23日總共兩個月的時間推斷，再加上從開放領取骨灰盒到4月4日清明節前，12天內每天向殯儀館運送的骨灰盒數量計算，僅僅武漢的死亡數字就是46000人。在『費加羅報』看來，這一數字至少要比武漢官方提出的死亡4632人要可信一些。