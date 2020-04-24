費加羅報：中共撒謊七十年

費加羅報發表評論稱，在中國，毛澤東依靠謊言執政的傳統並未隨着他的死亡而死亡。普遍性的謊言治國，首先從編造數字開始:無論新冠疫情還是其他，概莫能外。

廣告 繼續瀏覽後續

作家，俄羅斯異議人士索爾仁尼琴1974年寫信給蘇聯領導人：“普遍強加於人的謊言，是你們國家一些人最恐懼的現象”。半個世紀以後，蘇聯早已不存在，中共尚存，與這個政體並存的是它的謊言武庫，今天是新冠疫情，昨日……以及它的全部歷史都在說謊。

即便在掌權前，甚至沒有讀過奧威爾，毛澤東就明白使用謊言扭曲甚至否認真相的必要性。如此，他把15年前江西紅軍大慘敗，13萬人潰逃陝西僅剩25000人描繪為一部英雄史詩，以詩的語言名之為『長征』。趕走了他的對頭國民黨蔣介石的國軍，毛於49年10月1日宣布中華人民共和國成立。如同他東歐共產體制的同道：毛深藏不露：他領導的臨時政府里給非共產黨人留了差不多一半的部長職位，但是革命軍事委員會決定一切。這個委員會，最初共產黨為百分之七十五，很快就是百分之百。

永遠的偽善

毛的目標之一是向世界宣告農村廢除了封建主義，他稱這是農民所要求的，他說農民正在自發地從地主手中奪取土地。這顯然是一個雙重欺騙，中國並不存在如同俄羅斯三十年前沙皇時代一樣的大地主；而且是在中共的命令下沒收所有地主擁有的小塊土地。結果，300萬至1000萬人被以“反革命份子”的名義殺死。

為了滅絕舊政體及其代表，毛繼續掩藏着前進。以公共衛生的名義發起反貪污，反浪費，反逃稅三反運動，或以嚴重瀆職的名義消滅那些在1930-1940年代有官職的人。在管理遼闊的國土上施以同樣的偽善：口頭上曾向西藏、內蒙以及維吾爾人許諾：文化和語言自主，毛派遣解放軍武力征服了這些地方，讓他們服從於漢人統治。

1956年，毛說他希望“百花齊放百家爭鳴”，希望知識分子參加“民主辯論”，提出他們的改革建議。原來是一座死亡陷阱：反右運動持續六周，最後，數百萬作家、哲學家、大學生、藝術家、教授被驅趕到荒野勞改。毛澤東私下解釋波蘭和匈牙利這些兄弟社會主義國家出現的一些情況時說，“東歐一些國家的實質問題是沒有消滅他們國家的反革命”，而他發動的雙百運動的目標就是要把敢於批評中共的人從林子里騙出來，從而懲罰他們。

幾年之後，毛髮動大躍進，旨在讓農村無產階級化，完成人民公社化運動。結果造成一場巨大的悲劇，持續兩年的大饑餓造成1300萬-4000萬人死亡。毛死後，中共當局把錯誤歸咎於“自然災害”，因為在毛生前，所有大饑餓都被否認。為了傳播這一謊言，輕信的西方人竟然蜂擁而至，未來的法國總統密特朗1961年2月甚至在『快報』稱， “毛不是一個獨裁者，他的權力來自他的人民，他不是狂熱的蠱惑人心的靠國家警察力量支持的如同希特勒或墨索里尼那樣的產品。

1966年毛髮動文革，名義上是為了凈化遭官僚主義腐蝕的中共，這種官話，也被西方拾了起來。事實上，只有西蒙·萊斯一人見證的中國完全是另外一回事。自災難性的大躍進以來遭嚴重削弱，毛髮現中共和國家在沒有他領導下差不多開始繁榮。裝作退居二線，毛1965年對毛派記者斯諾說，“我不過是一個帶着把破傘雲遊世間的孤僧罷了”。事實上毛完美地準備了一場政變。為了發動，他上街挑動紅衛兵，他要求他們趕走佔據全部機關掌握權力的官員，政變成功，代價巨大，公共審判，揭發，胡亂執行死刑，完全是內戰節奏，中共內部各派內戰，然後是中共與解放軍內戰。

費加羅報評論，毛依靠謊言執政的傳統並未隨着他的死亡而死亡。如果說，未來中國的主人鄧小平，1989下令屠殺天安門示威者，造成至少數千死亡一萬人失蹤。一直到習近平，選擇了幾乎完全的資本主義經濟制度，但政治結構一直是毛時代所有的。一黨獨大，絕對監控，沒有言論自由，對私企實施間接控制。普遍性的謊言治國。首先從編造數字開始。