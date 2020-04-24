非洲人遭中國人暴打視頻激化仇中情緒 可是

一些生活在廣州的非洲人控訴不久前遭受中國人歧視之際，社交網絡瘋傳的一些中國人毆打非洲人的視頻更加激化了仇中情緒，但是，法新社調查後發現，一些視頻或者篡改了時間，或者編造了地點，魚目混珠，僅僅為了增加仇恨。

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最近數周，受新冠疫情影響，一些在 廣東的非洲僑民反映遭受當地中國人敵意，他們中有的甚至被趕出租的房屋，旅店也拒絕接受他們，有的在廣州被強迫隔離。

非盟日前發表聲明對非洲人處境表達“強烈關切”，呼籲北京立即採取修正措施。中國當局則聲明不存在“任何種族主義”，承諾改善廣州非洲人處境。

廣州是一座1500萬人口的大都，當局發現至少八名感染新冠者接觸過越秀區，那裡生活着很多非洲人。八人中，其中三人是尼日利亞人，他們在逃離隔離區後去了餐館和公共場所，消息傳出後引發中國民眾憤怒。

社交網絡噴射出充滿仇恨的評論，其中一些吆喝着驅逐中國境內的非洲人。而在非洲，顯示非洲人遭到亞洲人群毆的文章和視頻越來越多，表明正在中國遭遇非人待遇。

如果這些打架的視頻都是曾經發生過的真實事件，但是時間不對，地點不對，根本與新冠疫情沒有任何關係。法新社驗證了其中三部：

之一，事件發生在紐約的一所中國餐館而不是發生在廣州。

這個名為“中國人在廣州毆打非洲人”的視頻稱，“中國人正在驅趕非洲人”，“一對肯尼亞人夫婦”與“一對中國人夫婦在武漢街頭打架”，一些瘋傳的用法語和英語爆出的視頻顯示一對亞洲面孔的男女與一對黑人男女正在搏鬥。

通過驗證餐館牌子，牆壁塗鴉，出火口，通過查詢谷歌街景服務，法新社發現這場鬥毆事實上發生在紐約Brox。而且這一視頻2020年三月已經登錄視頻，也就是說出現在第一批非洲人表示自己在廣州歧視兩周之前。

http://u.afp.com/3xpT

之二，中國發生的侵犯人身視頻，但事件至少出現在2015年。

另外一個視頻顯示一個黑人遭受一群亞洲人拳打腳踢，他掙紮着逃脫，沒有成功，被抓住後，繼續打倒在地，然後拽起來，繼續打，然後被拉走。這個在臉書上被轉發5000次的視頻旁邊標註：“他們繼續野蠻對待黑人”，另外一個轉發8000次的同一視頻評論，“一些非洲人被從中國趕走，他們被指是新冠病毒的禍根。”

法新社通過自身的驗證工具Invid WeVerify和谷歌查詢，發現這一長度2分55秒的視頻早在2015年6月12日就已發表在臉書。根據法新社研究，這一視頻拍攝在距離廣東不遠的佛山。

http://u.afp.com/3xpS

之三，2016年發生在馬來西亞的一場毆打。

發表視頻者宣告：“請看我們的兄弟在中國遭到的遭遇”，這個非常暴力的視頻上，出現了一個被幾個亞洲面孔男子用鐵棍打倒在地的男子。畫面上嵌入的文字寫着“中國打擊黑人”，除了用法語外，也以英語文字在社交網絡發表。

法新社經過驗證，尋找到好幾個解釋。其中一個是在2018年10月，宣稱其中被打倒的非洲人是贊比亞人，因為與一位中國女子發生性關係，被活活打死。但是這一場面應是在2016年在馬來西亞的古晉城拍攝的，涉及的是對一個被指稱強姦婦女的黑人的襲擊事件。

http://u.afp.com/3xxf