WHO官網誤刊瑞德西韋臨床試驗失敗消息台灣批瞎子摸象

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英國《金融時報》（Financial Times） 和美國醫學新聞網站《STAT》 23日報導，世衛官網意外公布瑞德西韋在中國的早期臨床報告，指瑞德西韋無法改善患者的病情，也無法減少病患血液中的新冠肺炎病毒。有237名患者參與了這項測試，其中158人用藥，另外79人作為對照組，有13.9%使用瑞德西韋的患者死亡，而對照組有12.8%接受一般治療的患者死亡，顯示使用這種藥物與患者病情好轉或惡化沒有關聯。

台灣衛福部長陳時中表示，臨床試驗多是「多國多中心」，而且在藥廠尚未揭露成果之前，參與臨床試驗的國家都有保密的義務，如果單獨公開一部分的數據，對於藥效的判斷會有一點「瞎子摸象」。

他說，他不清楚世界衛生組織在這個時間點，公開這項數據有什麼意義，就他知道的狀況，臨床試驗中，除非藥物有造成重大的傷害才會實時揭露，其餘不會在臨床試驗過程中就徑自公布。

據了解，世界衛生組織在官網發布前述報告後，又隨即從官網刪除。世衛表示，作者向世衛提供文件初稿，意外在官網發表，發現錯誤後在第一時間刪除，這項報告目前在接受同行審查，世衛正在等待最終版本。

研發這款新藥的美國藥廠吉立亞23日發表聲明指出，這份報告存在不正確的解讀，由於該研究參與患者數量不足而被提前終止，無法得出具有統計學意義的結果，因此不具有參考價值，且研究結果尚無定論。

台灣疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前瑞德西韋有更大規模臨床試驗正在進行，其中包括不同感染程度的人，台灣也非常期待結果。他說，台灣也有參與臨床試驗，但是台灣目前個案數不多，很難用少數個案下任何結論。

另外，台灣盤石艦群聚管染事件，到今天共有30位海軍官兵確診，衛生單位已經掌握到接觸者共1,843人，其中530人采居家隔離，1313人實施自主健康管理。台灣官方表示，如果到4月30日沒有出現大規模感染，台灣就算過了這一關。