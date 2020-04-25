加拿大購自中國百萬口罩不合標準

2020年4月19日，多倫多市冠狀病毒病例繼續增加。圖為一線服務人員、警察向大學大道沿線的醫護人員致敬時合影留念。

加拿大政府周五表示，大約一百萬隻購自中國的KN95口罩不符合標準，無法發放給正在應對新冠病毒的醫護人員。

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加拿大公共衛生局”查明大約100萬隻KN95口罩不符合標準“，一名政府發言人向法新社證實了上述消息。

發言人表示，這批口罩沒有發放到醫護人員手上。“將會對這批口罩潛在的用途進行評估後另行安排“。

KN95口罩是中國口罩的類型，類似於N95，而N95與歐洲通用的FFP2類似。

加拿大公共儲備服務部部長Anita Anand表示，“全球大部分口罩來自中國”，“但是從中國運輸這些物質非常複雜”。

加拿大與中國的關係自2018年依美國要求在溫哥華機場逮捕華為金融首腦孟晚舟後陷入危機，美國指控孟晚舟涉嫌金融詐騙，要求加拿大逮捕孟晚舟。

目前數百萬來自中國的呼吸機和外科口罩N95都放置在加拿大公共儲備服務部等待查驗。

加拿大政府表示，本國生產醫護產品能力也已開始提升，已同三家加拿大企業在本周簽署協議。

美國通用公司在特朗普要求下被迫改產人工呼吸機，其在加拿大的一家分廠宣布部分改產後可為加拿大生產口罩。“每月可生產百萬口罩，幫助加拿大醫護人員的緊急需求”。

四月初，加拿大宣布，已收到購買的1000萬隻口罩，同時宣布另行訂購了6千萬隻N95口罩。