應對新冠疫情與經濟衰退 美國聯邦政府今年赤字3.7萬億 達二戰以來新高

紐約市布魯克林，在SOMOS Community Care COVID-19現場，醫護人員的面罩上出現冷凝水。

新冠疫情衝擊美國聯邦政府預算，預計今年赤字將比往年高出幾乎三倍，達3.7萬億元，主要原因是為阻止新冠病毒擴散必要的檢測及相關健保支出和挽救因疫情衰退的經濟，而編列的鉅額補助企業與納稅人的開支。

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國會預算辦公室24日表示，今年的經濟極為慘淡，本季和去年同季比，巨幅下滑40%，失業率高達14%。

與抗疫支出有關的聯邦債務和赤字總額顯示，這是第二次世界大戰以來最高的財政赤字。

預算辦公室指出，這個會計年度剩下六個月，本來就有24.6萬億聯邦債，國會陸續通過四個應付疫情的緊急預算法案，讓總統簽署實施後，又將多出2萬億的國債。

預算辦公室說，國會議員再怎麼推拖，總不能不處理社會安全基金和聯邦醫療照顧即將破產的問題，他們最後總得面對聯邦政府經年累月“拖”出來的財務困境。長此以往，還有更令人擔心的事：原已降到歷史新低的財稅收入，還要持續下滑，而政府支出卻只能持續上升，因為嬰兒潮退休人員的社會安全及健保給付、破紀錄的國防支出、長期抗疫的後續經費，都只會增加。

而各地居家避疫令看來不得不延續到5月甚至更久，政府不得不採取史無前例的措施，處理1930年代經濟大蕭條以來最嚴重的經濟萎縮和高失業率，華府僅見的少數反對舉債治國的死硬派，眼看着赤字飛漲，也只好不聞不問。