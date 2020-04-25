新冠感染復原者等於獲得免疫護照 世衛組織指缺乏證據

4月23日，戴着口罩的熊坐在巴黎街頭的椅子上曬太陽。

新冠肺炎感染者痊癒後獲得抗體並且不會二度感染？世界衛生組織卻發出警告，認為“不存在任何證據”。在一些準備逐步解封的歐洲國家，對抗體檢測是否有效也存在着爭議。

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一些國家的政府表示，在進行抗體檢測後，將對新冠病毒復原者並且獲得抗體的人發放免疫證明，證明其不會再感染，不存在風險，可以重返工作。

針對這一想法，世衛組織星期六表示，目前沒有任何證據顯示已經從新冠病毒復原並且有了抗體的人不會二度感染新冠病毒。世衛組織對發放“免疫護照”的想法提出警告。

由於沒有疫苗和有效的藥物，對抗新冠疫情目前普遍採取的措施是隔離，隔離效應在歐洲多國已經顯現出來，但是隔離可以阻斷病毒傳播，但不能完全清除病毒。因此，解封後新冠病毒有可能捲土重來。

長期封禁並不現實，要防止病毒第二波襲擊，只存在兩種可能，一種是試驗成功疫苗，但至少需要一年以上時間，另一種就是人體獲得免疫能力。一些研究者認為，如果獲得抗體的人群超過百分之六十以上，即可獲得群體免疫能力。但是這種通過“群體感染”才能獲得群體免疫力的思路被指付出的生命代價太高。

科學家和政治決策者對人群免疫水平非常關注。德國目前正在就此進行大規模研究，在柏林，已經對數萬人進行了抗體檢測。為了了解究竟有多少人群已經感染新冠病毒，紐約州州長宣布，準備進行大規模抗體檢測。意大利從5月4日起，將在全國範圍內對15萬人進行抗體檢測。

法國目前正對幾種抗體檢測劑進行驗收，衛生部長韋蘭表示，希望下周首批抗體檢測劑能夠獲得批准投入檢測。不過，這位部長同時表示，對6000萬法國人統統檢測，以獲知其中多少人已經被感染過，“並不可能”，“從醫學角度看也沒有多大意義”。

法國巴斯德醫學院對最早出現新冠患者的法國瓦茲省Crépy-en-Valois中學的一項傳染學研究顯示，26%的教師、學生以及他們的家庭成員曾經被感染，而且獲得了抗體。研究者指出，這一水平意味着群體免疫不會很快實現，況且法國一些地區幾乎處於“零感染”。

根據科學家的意見，只有超過60-70%的人口感染痊癒並獲得抗體後，才能獲得“群體免疫”。而且還要取決於兩個條件，獲得的抗體必須對新冠病毒有足夠的抵抗力；獲得的抗體至少持續數月時間。