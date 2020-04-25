新冠病毒疫情全球死亡人數突破20萬

新冠病毒疫情在全球造成的死亡人數突破20萬人。法新社消息，自新冠病毒疫情去年12月在中國武漢爆發以來，已造成全球20萬736人死亡，其中歐洲及美國佔90%。

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法新社報道的最新統計數據顯示，全球新冠病毒死亡人數突破20萬人，重災區歐洲12萬2171例，而美國是全球新冠病毒死亡人數最多的國家，達5萬3070例，其次是意大利2萬6384例，西班牙2萬2902例，法國2萬2614例，以及英國2萬319例。至於世界上最致命的傳染病之一的瘧疾，每年約有40萬人死亡。

而從人口比例上看，比利時死亡人數佔全民人口比例最高，每一百萬人中有597人死亡，其次是西班牙（490人），意大利（436人），法國（346人），英國（299人），美國（160人）。

另外，全球確診達到286萬多例，歐洲有136萬人確診，美國92萬人確診。相信未來數天會突破300萬人確診。

有分析稱，全球死亡人數在過去10天繼續以每天百分之3%至4%的速度增長。

雖然自本月初以來，死亡的數字逐步放緩，但預計實際死亡人數將更高，因為許多國家並沒有記錄養老院和醫院以外的死亡數字。

另據報道，據英國官員表示，英國的疫情危機仍未過去，英國專家預料下月底可能超過3萬人死亡。 英國過去一天新增813人死於新冠病毒感染，死亡人數突破2萬，成為疫情下第5個死亡人數超過2萬人的國家。英國單日新增4千9百多人確診，累計14萬8千多人。

英國內政大臣周六表示，危機仍未過去，希望大家都能繼續遵守居家令。英國國民保健處的專家預計，新冠疫情死亡病例到5月底會增至3萬人。

最新消息，英國首相約翰遜下周一重返首相崗位，恢復工作。