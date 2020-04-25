法國單日醫院死亡病例創一個月新低 總理菲利普將提交政府“解封”行動計畫

法國感染新冠病毒單日死亡病例繼續減少，過去24小時新增369例，醫院死亡病例198例，創一個月新低；法國政府周末加緊研討5月11日開始“解封”的具體計畫。法新社報道，總理菲利普下周二將在國民議會提交政府“解封”行動計畫。

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距法國開始逐步“解禁”還有兩周，法國累計新冠病毒死亡達2萬2164例，單日新增369例，其中醫院死亡198例，是一個月來最低。法國各地醫院壓力繼續減緩，重症患者人數4725人。

感染入院者人數也呈繼續下降趨勢，周末減少436人。 法國定於5月11日期逐步“解封”，周末，政府加緊研擬“解封”的具體行動計畫。解封後，公共交通是否強制佩戴口罩，學校開學以何種方式進行，以及各地商家統一開門營業還是部分地區先開業，這些都將是政府在逐步解封計畫中詳細規定的。

法新社報道，總理菲利普下周二15點將在國民議會提交政府“解封”行動計畫。而菲利普本周末將召集多個內閣會議討論即將出台的具體措施。

法國衛生部長韋蘭周末視察位於巴黎聖德尼的一間實驗室。他表示，政府將實現每周至少進行50萬到70萬檢測，而目前每天的檢測為5萬次，目標是對所有出現癥狀者及與感染新冠病毒者有接觸的人進行檢測。一些企業計畫對復工的員工進行檢測，但韋蘭也強調，對全民進行檢測“不可能”且沒有意義。