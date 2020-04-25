法官借題大罵反修例運動還稱讚斬傷女記者兇徒“情操高尚”

法官郭偉健24日雖然宣判洪某需入獄45個月，但卻在庭上花了逾30分鐘大罵反修例社會運動，指示威者的行為是“不折不扣的恐怖活動”，讚揚被告願意接受懲罰，情操高尚。

香港居然有如此法官。去年8月一名旅行社導遊攜帶兩把刀在將軍澳斬傷三名連儂牆的留守者，其中一名26歲女記者肺部重創，一度命危。51歲行兇者洪震早前已經承認三項控罪，法官郭偉健24日雖然宣判洪某需入獄45個月，但郭某卻在庭上花了逾30分鐘大罵反修例社會運動，指示威者的行為是“不折不扣的恐怖活動”，反而讚揚被告願意接受懲罰，情操高尚。

廣告 繼續瀏覽後續

在北京高調介入香港事務之後，所謂三權合作的目的，似乎已是指日可待，郭某身為法官，竟然公開稱讚傷人兇徒而踐踏身受重創受害者的公民權益，難怪佔中發起人之一、香港大學法律學者戴耀庭早前撰文斷言“香港法治已死”。

郭某在發庭上總共花了1個半小時宣讀判詞，當中未有片言隻字斥責行兇的被告，反指事發時一名女傷者推開情緒激動的被告，她的行為是“火上加油”。郭某更花上三分之一時間狂轟社運活動，聲言示威者的行為是“不折不扣的恐怖活動”，將被告的行為歸咎於社運，實屬合理，又讚揚被告願意接受懲罰，情操高尚。郭官又指社運影響被告生計，剝奪他的工作權、生活權及生存權，形容他是運動中一名“奄奄一息、滿身鮮血的受害者”，甚至是“不情願的被犧牲者”。

在本案中身受重傷，一度穿肺命危的女記者黃小姐，用電郵回覆法官郭某的評論：“無法接受判決，也無法接受傷人後道歉的虛偽。請大家不要放棄，因為不公義，所以我們要抗爭到底。”

此外，郭某在判詞中對被告深表同情之意，相信假如不是不尋常的社會事件，被告亦不會犯案。郭某揚言不願看到被告家中的一老一少因失去被告照顧而長期受苦，因此法外施恩，考慮以上原因後，予以額外三個月的減刑，讓被告可儘早出獄照顧家人。

郭某宣稱，他相信被告是一名相信事實的人。事發前的兩個月，被告每次回家經過案發地點時，均會見到有黑衣人及中學生在連儂牆上張貼單張。被告認為連儂牆上的資料不是事實，因而感到反感。

郭又指，案發當日被告持刀折返現場，曾與兩名女事主討論時事；但當他問案中黃姓女記者“為什麼在機場打人”，而黃表示“我們沒有打人”後，被告情緒變得激動。郭某稱事主回答顯然非屬實，皆因去年8月機場確實發生示威者捆綁及圍毆內地記者事件，香港多間電視台均有報道，若有相信事實及法治的人看見，均會感到震驚。

郭某相信被告沒有預謀犯案，他帶刀折返，目的不是傷人，而是如他在錄影會面中所言，牛肉尖刀其實是用來鏟走連儂牆上的單張，長方形菜刀則是用來自衛。而且被告犯案時沒有蒙面或戴口罩，反映他沒有意圖隱藏身份。

女記者的傷勢報告顯示，她的右邊肋骨骨折、右肺萎縮及裂傷，需切除部份肺組織。心理報告則透露，女記者事發後患上創傷後壓力症，需要服食安眠藥助眠，容易感到不安、對人不信任、出現迴避行為，更因為不能繼續參與社運而感到不開心。

另外兩名事主亦患上創傷後壓力症，兩人途經案發現場便會有嚴重恐慌，當中李姓女事主每當憶起案發經過，便會有強烈內疚感，對生活失去熱情及活力，梁姓男事主的病情則較輕微。

民主黨立法會議員林卓廷狠批主審法官判詞“顛倒黑白是非”，竟不指摘兇徒的暴行，反將責任推卸於受害人身上，形容對判詞感到“極之震驚”。他批評郭將私人政見放在法庭上，又斥責受害人的行為刺激兇徒，質疑郭完全無考慮兇徒是否涉及恐怖主義、行為又會否對本港構成治安問題等等。