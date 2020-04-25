踐踏國旗被判社服令港府上訴後法官改判被告入獄

一名青年去年在反修例運動中踐踏中華人民共和國國旗，早前認罪後本來被判200個小時社會服務令，港府不服提出刑期複合，上訴法院24日遂改判該名青年入獄20日，成為首個在反修例運動中因侮辱國旗而需入獄者。

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21歲的被告羅敏聰，從事冷氣技工，去年9月在沙田新城巿廣場集會中踐踏國旗，早前認罪後被判200小時社會服務令。律政司不滿刑期過輕，申請覆核，上訴庭昨改判被告監禁20日，成為反修例風暴以來，首次有被控侮辱國旗罪的示威者判囚。上訴庭斥責被告侮辱國旗的行徑惡劣，“嚴重貶損了國旗所代表的國家尊嚴”，不過表明不會定下量刑指引，但羅列出6個因素作量刑考慮。

被告聞判時表現冷靜，其代表律師透露，被告對裁決失望，但刑期不算長，“就當藉機會入去探下手足”，會否上訴仍待商討。

判辭由高等法院首席法官潘兆初及兩名上訴庭法官撰寫，並援引終審法院首任首席法官李國能於1999年就“吳恭劭案”的判辭，表示“國旗具有獨有的象徵意義”，“代表中華人民共和國，代表她的尊嚴、統一及領土完整”。上訴庭指出，“時至今日，保護國旗免受侮辱的合法利益仍是極之重要”，而國旗及國徽條例旨在保護國旗免受侮辱，法庭必須考慮判以阻嚇刑罰，並列出6個量刑因素，包括犯案實質作為、公開犯案、預謀、持續性、夥同犯案及是否非法取用他人國旗。

上訴庭批評被告侮辱國旗的行徑惡劣，明顯表達對國旗的輕藐和污衊，把國旗放入垃圾車，並把垃圾車踢進水池，此舉“有棄絕國旗的意味，更是嚴重的侮辱”。

上訴庭認為原審裁判官未能充分掌握案情，以及被告的加刑因素，犯了嚴重錯誤，故決定改判被告監禁4個月，但考慮他認罪、已完成部分社會服務令及本案覆核性質，扣減至入獄20天。另外，上訴庭在判辭聲明，法庭毋須就侮辱國旗罪定下量刑指引，因侮辱國旗的形式及情節多樣，法庭難一概而論，只需按實際案情判決。

所謂“吳恭劭案”，是指支聯會在1998年1月1日舉行的示威遊行，當時吳恭劭等兩人揮舞着一面被塗污的國旗和區旗，遊行終結後他們將兩面旗縛在中區政府合署的欄桿上。警方發現這兩面旗幟均被嚴重塗污，其中國旗的中央被剪出一個圓形的大洞，旗幟上的4顆星型圖案，被人以黑色墨水寫上“恥”字，區旗則被撕去一截，旗幟被人用黑色墨水寫上“恥”字。

律政司控告吳恭劭等兩人的行為分別觸犯了國旗條例第7條及區旗條例第7條，以兩項侮辱國旗及區旗罪向法院提出控訴。