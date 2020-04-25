金正恩繼續隱身 朝鮮出事了？

金正恩健康狀況滿世界猜的時候，根據4月23日拍攝的衛星圖像，金正恩專列被發現出現在元山港。那是一個出名的海邊度假勝地。

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海邊的專列

根據位於華盛頓的監察朝鮮狀況的“北緯38度網站“，這一專列於4月21日至23日停靠在元山一個火車站，準備為金正恩和他的家庭服務。北緯38度網站寫到：專列的出現並不能證明金正恩肯定去了元山，或者透示出有關其健康狀況的任何信息，但是，卻為有關金正恩住在這座海濱度假勝地的傳聞增加了份量。

的確，韓國『中央日報』稍早些時候引述日本東京新聞社報道，日本高官和多名消息人士表示，金正恩擔心感染新冠病毒，上周已從平壤乘坐私人專列轉往海邊度假勝地元山市走避，住元山的”特閣“別墅，據信是自我隔離避開瘟疫。

金正恩還活着嗎

星期六，朝鮮官媒主要版面大肆報道建軍88周年，金正恩繼續缺席。自從傳出金正恩病危消息以來，朝鮮官方的每一個大型活動都格外一起注目，因為這些活動通常都會有最高領導人金正恩的出現。他的缺席，給這些紀念活動蒙上一層詭異的色彩。金正恩缺席，隨之而來的疑問是，發生什麼大事了？他還活着嗎？

朝鮮最高領導人繼續隱身。有關他重病甚至已不在世的傳聞滿世界飛。但有些信息是可靠的，路透社周六稍早些時候發出獨家報道說，中共中央中聯部高官率領的中國一個高級專家醫療小組星期四赴平壤。這個消息給人的感覺是金正恩的狀況不好。

不到萬一 朝鮮不會向中國開口

日本『現代周刊』驚爆金正恩疑似已成植物人，韓國『朝鮮日報』也曾引述報道稱，”金正恩腦出血陷入昏迷10天，醫生判定無法恢復，朝鮮親中領導層已將消息傳達中方“。

儘管這個消息令人懷疑，但中國專家組去平壤很不尋常，有的報道說中國專家是提供治療意見，其實有分析指出，應該說救人似乎更合適。不到萬一，朝鮮也不會輕易向中國開口的。

對金正恩的健康揣測源自他缺席了4月15日錦繡山太陽宮紀念其祖父金日成誕辰的活動。他的祖父和父親的遺體都停放在這座太陽宮的陵墓里。金正恩缺席，旋即引發對其健康狀況的猜測。

中央日報引述朝鮮前駐英國公使，脫北外交官太勇浩的看法是金正恩沒有在金日成誕辰露面，在朝鮮體制中絕對是不可能發生的事，可能真的發生了某種重大事件。

爺爺父親都有嚴重的糖尿病

對金正恩健康狀況不看好還因為他過於肥胖，這很容易使人們聯想起金正恩的祖父金日成和父親金正日都患有糖尿病等多種疾病的歷史，他們都死於心力衰竭。

總部位於韓國首爾的”每日朝鮮“網站援引朝鮮內部匿名消息稱，金正恩4月12日做了心臟手術。這一消息無法證實，之後，更多的是關於他的健康每況愈下的傳聞。

關於金正恩的身體健康的消息是很混亂的，中方派去專家組，意味着金正恩病情很嚴重，幾乎到了萬不得已的地步。但是，被視為對朝鮮擁有多種情報渠道的韓國方面卻似乎一直在否認有關金正恩病危的報道。南韓官方的依據是，他們沒有偵測到朝鮮內部出現異常活動跡象。

路透社周六引述韓國消息人士的話說：“他們的情報是金正恩還活着，可能很快就會露面”，這個表述也很詭異，以什麼樣的形式露面？這位人士還詭秘地表示，他對金正恩的現狀或中國的參與程度不作任何評論。

即使到了中國專家組直奔金正恩病榻下，人們也不敢斷定金正恩已真正病入膏肓，從他的爺爺金日成算起，金氏王朝喜歡在健康問題上遊戲，而且消失一段時間的事也曾有之。金正恩最近的一次失蹤是2014前，他從電視上消失了一個月，關於他得病了，或者其他不好的消息紛至沓來，甚至還有發生政變的傳聞，但一個月後朝鮮國家電視台報道的畫面顯示，他走路一瘸一拐，但滿面紅光。

金與正呼之欲出？

不過，這次不同的是，除了猜測金正恩健康狀況不好，然後就是關於誰來接班的問題甚囂塵上。目前說的最多的是金正恩最信任的妹妹，陪同金正恩幾次出席美朝談判的金與正。她被視為是哥哥的忠實助手。

金與正被指出身正宗的”白頭山血統“，比其兄小四歲，兄妹二人曾同時在瑞士伯爾尼留學。近來常常單獨高調亮相。上個月金與正首次單獨發表公開聲明，抨擊韓國總統，指責青瓦台”低能“。

金與正曾兩次陪同金正恩出席與美國總統特朗普的峰會，上周，金與正成為朝鮮勞動黨中央政治局候補委員。有分析指，目前轉任朝鮮勞動黨組織指導部副部長的金與正，深獲金正恩信任，這次從勞動黨宣傳部轉到組織部，很可能是被當作接班人來培養。

紐約時報引述塔夫茨大學弗萊徹法律與外交學院的朝鮮問題專家李成允表示，金與正最近已把自己定位為朝鮮的公眾形象，是她哥哥的發言人，幕僚長和國家安全顧問。“她是王位的自然繼承人，金氏政權更像是一個王朝，而不是一個共和國。“但首爾慶南大學遠東研究所的學者李炳哲則認為朝鮮男性主義根深蒂固，很難接受一位年輕且缺乏經驗的女性領導人。

太勇浩對韓國中央日報表示，現在撐起朝鮮體制的都是出生於六七十年代的老一代幹部，在他們看來，金與正完全是個毛孩子。太勇浩認為，現在最不應忽視的其實是金正恩的父親金正日的同父異母兄弟金平一，他與金正恩爭權奪利的鬥爭中失敗，1979年起在朝鮮駐外使館工作，去年重新召回平壤，這意味着”金正恩體制已徹底穩定“。因此，雖然金與正是有力的接班人選，但年紀尚輕，很難得到認同，同為”白頭血統“的金平一可能性更大。