Zoom不但涉嫌充當北京海外耳目還被指打壓國內宗教

早前被揭露存有一連串安全漏洞及被指用戶數據會傳向中國的互聯網視像軟件公司Zoom，原來還充當北京在國內打壓地下宗教的工具，根據總部設於華盛頓的“普世基督徒關懷差會”報道，在剛過去的復活節4月12日，成都秋雨聖約教會有數名主要成員因為透過Zoom服務參與崇拜而被當局從家中帶走。

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此外，早前盛傳摩門教已獲上海當局批准在當地興建教堂一事，根據上海市民族和宗教事務局辦公室表示，指傳聞純“一廂情願”和“無中生有”。

外交政策雜誌引述“普世基督徒關懷差會”（International Christian Concern ICC）通訊報道指，備受當局打壓的成都秋雨聖約教會有數名主要成員，透過Zoom互聯網視像軟件參加復活節崇拜活動後被公安部門從家中帶走。

秋雨聖約教會一名教友告訴ICC：“我也透過Zoom參加復活崇拜，但期間通訊出現一段頗長時間的停頓，什麼都聽不到，我起初還以為上網出了問題，但我後來聽到有人爭吵的聲音，我們一個共事的人王軍（譯音）在質問其他人‘你們是誰，憑什麼做這些事？’”

這名女教友又說，除了上述的王軍之外，其他教會的長老郭海剛、吳武清、賈學偉、張健清和張旭東都被帶走。其中有一個教友的家，電力供應被截斷，其他人則接到電話稱“警察很快會上門”。

一名秋雨教會的支持者也在推特Twitter發文：“從早上8時半開始，有公安部門的人進入這些基督教教友的家，假裝與他們閑話家常，到了9時半崇拜開始時，有教友邀請他們一起參加，當他們發現崇拜主持者是被禁錮的秋雨教會主任牧師王怡之後，他們就立即關掉（Zoom）服務。”

因武漢肺炎而在國際大熱的線上視像通訊平台Zoom，被揭露存有一連串安全漏洞及被指用戶數據會傳向中國後，美國多間學校及機構表示會停用該系統。Zoom創辦人兼首席執行官袁征（Eric Yuan）早前接受華爾街日報訪問時指，事件令他失眠，亦帶來反思。他承諾將提供點對點加密技術 ，不過，該技術趕不及在未來數個月應用於平台上。

此外，根據路透社早前報道，總部位於猶他州的耶穌基督後期聖徒教會（又稱摩門教會）計畫在北京穩步抑制宗教自由之際在中國大陸開設第一座教堂。

教會主席羅素·納爾遜（Russell M. Nelson）早前宣布，位於中國東部城市上海的這座教堂將有助於填補自去年7月以來香港教會教堂進行的翻新工程所留下的空白。他還說，將開放另外7個教堂，其中一個在迪拜，一個在中東第一個。

根據外交政策報道，有人向上海市民族和宗教事務局辦公室查詢有關報道時，上述部門回覆查詢時說：“一、根據中國相關法律法規規定，外國人不得在中國境內成立宗教組織，設立宗教活動場所。二、美國摩門教發布在上海建立所謂“聖殿”的信息，我市民宗部門毫不知情，是美國摩門教一廂情願，無中生有。”

上述消息在在反映，中國對宗教的鉗制和打壓，並沒有因為武漢新冠病毒在國內的肆虐而有所手軟。