中國官方已查獲問題口罩逾8900萬隻 加強對出口非醫用口罩管控

自北京方面消息，截至4月24日，中國全國市場監管部門共查獲問題口罩8904.6萬隻，查獲其他問題的防護用品41.8萬件，查獲問題消殺用品的貨值是760.9萬元人民幣。

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世界衛生組織（WHO）曾於4月3日介紹稱，新冠疫情衝擊下，全球醫療產品緊缺，根據其模型計算，為應對疫情，全球每月估計需要8900萬隻醫用口罩。據悉，中國國家市場監督管理總局副局長甘霖26日在國務院新聞辦公室舉行的發布會上公布，打擊整治非法制售口罩等防護產品專項行動開展以來，累計查辦非法制售口罩等防護用品案件29906起，其中立案查處案件26605起，罰沒款3.5億元，案值3.1億元，移送公安機關案件757起。甘霖說，新冠肺炎疫情發生以來，口罩、額溫槍等防護用品一度緊俏，一些不法分子藉機制售假冒偽劣防護產品，損害民眾合法權益，擾亂市場秩序。為此，市場監管總局會同其他部門從2月4日起聯合開展專項行動，重點打擊生產銷售不符合安全標準產品及過期失效產品等行為。

甘霖指出，下一步，市場監管總局一方面繼續保持打擊制售假冒偽劣防護用品的高壓態勢，使危害人民生命健康權益、擾亂市場秩序的違法者付出應有的代價；另一方面，也將大力推進“放管服”改革，着力優化營商環境，助力復工復產復商復市，助力疫情防控和經濟社會發展。另據《江淮晨報》報道，日前因生產的口罩過濾效率低於國家相關標準，安徽省六家口罩生產商近日已分別向安徽省及當地市場監督管理局備案了召回計畫，涉及問題口罩11.9萬隻。

此外，中國海關總署綜合業務司負責人邸連柱也在會上表示，海關總署已加大對出口侵權防疫醫療物資的打擊力度。根據疫情防控需要，他們加強對出口防疫醫療物資的知識產權保護，提醒相關企業在簽訂合同中注重防範法律風險，引導企業守法經營和轉型升級，既維護企業合法權益，也助力企業復工復產。值得一提的是，自新冠肺炎疫情快速肆虐全球以來，歐盟多國，及加拿大、菲律賓等多個進口了中國製造口罩等醫療物資的國家，相繼傳出大批進口物資性能不達標的消息，為此中國外交部和商務部等相關部門也曾多次出面交涉和澄清。

據悉，歐盟消費保護機制近日接連對中國製造的4款口罩產品發布“嚴重警示”通報，強調過濾能力不足，除不符合歐盟標準，還存在感染風險。另就加拿大稱百萬進口口罩未達標一事，中國駐加使館正在核實。此外，中國商務部最新會同海關總署和國家市場監督管理總局於25日正式發布《2020年第12號公告》， 緊急宣布進一步加強防疫物資出口質量監管。中方官員並於記者會上表示，中外在品質標準與使用習慣存在差異，將強化監管嚴懲假冒偽劣；中國口罩價格符合市場原則，是良心品質。

《公告》則指出，自4月26日起，出口的非醫用口罩應當符合中國質量標準或國外質量標準。在全球疫情持續蔓延的特殊時期，為更有效支持國際社會共同應對全球公共衛生危機，需進一步加強防疫物資質量監管、規範出口秩序。《公告》寫道，“非醫用口罩出口企業報關時須提交電子或書面的出口方和進口方共同聲明，確認產品符合中國質量標準或國外質量標準，進口方接受所購產品質量標準且不用於醫用用途，海關憑商務部提供的企業清單驗放，對不在市場監管總局提供的企業清單內的，海關接受申報，予以驗放。”