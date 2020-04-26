“原油寶”總損失被指不少於90億元 國家信訪局將反饋事項轉交中行、銀監會

財新網4月25日發表了題為《中行“紙原油”覆滅》的獨家報道，並稱從權威渠道獲悉，中國銀行“原油寶”客戶6萬餘戶，其中1萬元以下的投資者約2萬戶、1萬-5萬元的投資者約2萬戶、5萬元以上的投資者約2萬戶，依照相應價格及雙方協議計算，估計此次中行“原油寶”客戶總體損失規模應不少於90億元。

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據財新報道，中行“原油寶”客戶6萬餘戶，其中1萬元以下的投資者約2萬戶、1萬元至5萬元的投資者約2萬戶、5萬元以上的投資者約2萬戶。按協議結算價統計，6萬餘客戶的保證金42億元全部損失，還“倒欠”中行保證金逾58億元。中行該產品多頭頭寸約在2.4萬手到2.5萬手（一手為1000桶油），估計此次總體損失規模應不少於90億元。截至4月23日，多名投資者紛紛表示，保證金賬戶已經被扣完，但其他在中行的存款、理財等賬戶還沒有影響。據介紹，中國銀行於2018年1月開辦“原油寶”產品，為境內個人客戶提供掛鉤境外原油期貨的交易服務。其中，美國原油品種掛鉤芝加哥商品交易所（CME）的德州輕質原油（WTI）期貨首行合約。“原油寶”產品為不具備槓桿效應的交易類產品。

但美國原油5月合約跌至負數，即便是沒有槓桿效應，根據“原油寶”的交易設計，當出現結算價為負值的極端情形時，看似無槓桿的產品反而會呈現槓桿無限放大的情形。4月22日，中國銀行通過官網發布公告稱，經審慎確認， WTI原油5月期貨合約CME官方結算價-37.63美元/桶為有效價格，同時暫停“原油寶”新開倉交易。消息一出，立馬引來市場一片嘩然，這意味着中行“原油寶”的部分投資者不僅虧光了保證金，還倒欠銀行巨款。中行隨後就此發表了多篇聲明加以回應。22日晚間，中行發布了關於“原油寶”業務情況的說明，稱“對於已確定進入移倉或到期軋差處理的，將按結算價為客戶完成到期處理，不再盯市、強平。” 此番回應被市場解讀為投資者風險自負。

此後，中行另在24日發表的聲明中表示，將繼續全力以赴維護客戶利益，未來進展情況將適時與客戶保持溝通。聲明稱，“一直在積極傾聽大家心聲和市場關切，全面審視產品設計、風險管控環節和流程，在法律框架下承擔應有責任，與客戶同舟共濟，盡最大努力維護客戶合法利益。”在其客戶一邊，如此突如其來的巨額虧損所給散戶帶來的影響可想而知，不僅有媒體報道逾千名“原油寶”客戶希望組團聯合訴訟維權，另據“時代周報新媒體”報道，在“原油寶”投資者的多個交流群里，還流傳着一組中學老師“玩原油期貨虧幾百萬”在醫院跳樓的視頻。

報道指，4月25日上午，由中行“原油寶”投資者組成的多個交流群傳出一組“投資者跳樓”的視頻。視頻轉發者描述，跳樓自殺者原本是福建省莆田市涵江區江口鎮錦江中學的一名老師，因為“玩原油期貨虧了幾百萬”，在帶母親住院時跳樓。經相關醫院證實，昨日下午確實有人在該院跳樓，身份和跳樓原因尚未明朗。此外，《財經》另在多個“中行原油寶維權群”中看到，目前虧損最多的一名投資人，總計損失達到了217萬，其中本金110萬全部虧光，按規定還倒欠銀行107萬。有多位投資者亦指出，因為不能承受穿倉帶來的虧損和巨額的債務，而表達出了離婚和輕生的想法。

“早知道今天這樣，當初還不如去投資P2P。”原油寶投資人王成這樣說道。“P2P起碼虧的只是本金，也不會讓你倒貼啊。” “三十多萬的本金我就認栽不要了，但欠銀行的賠款我一分都不想出。”另一名投資人李文如此表示。報道稱，目前，進行“維權”的投資人大概畫分為兩大陣營。一部分人的訴求是：希望中行按照4月20日晚22點停止交易時11.7美元的價格正常結算產品收益，而不應按照收盤最低價-37.63美元結算。另一部分人的訴求則是：自認倒黴，所有本金可以不要，但欠銀行的補償款部分不想承擔。

另據最新消息顯示，4月26日，有部分“原油寶”投資者收到了中國國家信訪局的回復短信：“其於4月24日提交的事項已收悉，國家信訪局已轉交銀保監會”。在這條短信後20分鐘，國家信訪局又回復一條短信稱：“已轉交中國銀行。”同時提醒，在事項辦理期間（一般為60日），請不要就同一事項反覆提交。據悉，除了向國家信訪局反映，不少投資者也向銀保監會致電、發郵件進行投訴。