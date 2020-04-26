庚子年憂思 洋人結伴離去留也留不住一文瘋傳

“反洋狂潮”，在新冠疫情中變本加厲，一篇有感而發題之為『庚子年的憂思』的檄文，連日在社交網絡高頻轉發。庚子之變，至今120年，今年又是庚子年，歷史驚人的像似？疫情過後，世界“大趨勢不是去全球化而是全球去中國化”？作者擔心“過去是要把洋人趕出去，現在是他們結伴離去，留也留不住”。

廣告 繼續瀏覽後續

文章署名“中華女先生”，標明來源『鈍角網』，4月23日改定。作者感嘆上一個庚子之難至今，對於“愛國”還是“禍國”的看法至今未能有共識。因為不能正確吸取歷史教訓，同樣的劇本重演。作者指出中國“反洋狂潮”近年出現好幾波，“不意此次疫情中變本加厲”，各種謠言滿天飛，“核心是扶”華”滅洋”。

作者提到的“上一個庚子之難”指1900年發生的“庚子拳亂”，中國官方稱之為“義和團運動”，慈禧利用義和團進京攻打外國人，焚燒教堂，攻擊租界，殺死洋人，招致八國聯軍攻入北京，慈禧倉皇逃亡西安，途中又下令剿滅義和團，派李鴻章抵北京與八國聯軍談判，被迫簽署賠償巨額戰爭賠款的『辛醜條約』。

文章指出，“與前次的共同點是從反西到反人性、反科學、反人類，以至於自己瘡疤還沒有好，就為他人的流血歡呼。一個外國政要的患病竟遭來幾十萬點贊，這需要怎樣的嗜殺和殘酷，喪盡人性?但只要是以‘滅洋’的名義，就似佔據了道義制高點”。

文章中提到的“外國政要”，應指的是英國首相約翰遜，約翰遜四月上旬感染新冠住院的消息傳出後，據報道，竟然有幾十萬中國網民在相關消息下面點贊。

作者似在感嘆愚蠢的“愛國者義和團”禍國殃民，是兩個庚子年的共同特徵： “愚民演化為暴民，原來處於邊緣，忽得朝廷青睞，竟然被召進京，有所恃而瘋狂邀功”，另一個相同點是，“實際受害者洋人是少數，絕大多數是無辜同胞”。“如今網絡暴民肆意中傷的真正目標也是同胞，於洋人無損，卻足以四面樹敵”。

作者分析，百年前的愚民暴民多為文盲，今天的愚民暴民“多的是文章寫手，躲在陰暗的角落裡，匿名動動手指，不負責任，不計後果，只為有利可圖，與奸商無異。一旦招禍，國家有事，立即作鳥獸散，絕不能指望其有所擔當。也許他們的妻兒乃至本人目前就在所攻擊的‘敵國’。”

作者指以愛國之名行禍國之實，大量這樣的言論還在擴散，“繼續誤導和煽動民眾，有時還帶有官方或半官方的痕跡，向國外發出錯亂信號。”

那麼，疫情引發了一場空前 危機，中國面臨的最大危機是什麼呢？作者認為，與以前最大的不同是：“招來之禍不是入侵，而是相反，是撤出，而且絕不止八國。過去是閉關鎖國，外力逼迫打開大門;如今是大門早已打開，享受了多年開門的實惠，卻可能被迫縮回門內。過去是要把洋人趕出去，現在是他們結伴離去，留也留不住。”

最讓人感嘆的是風雨飄搖的晚清，還有頭腦清醒的死諫之士，“如今舉目朝中，尚有誰敢犯顏‘力諫’、‘妄議’?”

“妄議”是中共中央2015年出台的『中國共產黨紀律處分條例』中規定的一條罪名，俗稱“妄議中央”，全稱為“妄議中央大政方針”。一些分析人士指出，所謂“妄議”就是針對一切敢於批評中共最高領袖的人士制定的排除異己的殺手鐧。

作者認為，四十年前，中國與美國在平等的基礎上重新建立關係，中國融入國際社會，“如今形勢逆轉，中方發生的情景，導致四處樹敵，竟與百多年前的庚子年相似。”“ 本來期待那個不分國界、危及全人類的病毒能促使人類意識到自己的脆弱和休戚與共，促進合作而不是進一步分裂，現在看來似乎相反。”

作者雖然覺得“‘全球去中國化’也許言重了”，但感到前途茫茫。並且認為，只要義和團行動仍被肯定為愛國，中國就難以作為現代文明國家自立於世界各國之林，民族災難尚未有盡期。