朝鮮官媒報道金正恩最新行蹤 美官員指有關金正恩近況“都只是推測”

在美國媒體日前報道朝鮮領導人金正恩“命危”消息後，日本媒體又傳出金正恩已成植物人，引發國際關注。朝鮮官方《勞動新聞》周末報道金正恩的最新行蹤，指他感謝支援三池淵建設的工作人員。但報道仍沒有刊出金正恩最新照片。有關金正恩近況眾說紛紜，美國官員稱“都只是推測”。

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據報道，三池淵市位於象徵朝鮮領導人金氏家族“白頭血統”的白頭山區，被視為“革命聖地”，金正恩掌權後作為經濟發展示範都市開發至今，去年底從郡升級為市。

消息並稱，朝鮮官媒最近一次刊出金正恩照片的報導是關於11日的勞動黨政治局會議，之後近2周未見金正恩身影，加上外媒傳出金正恩動手術後病危的說法，引發外界猜測。

朝鮮媒體刊出金正恩最新行蹤的報導，也沒有提及金正恩是否出席25日建軍88周年活動。

路透社25日報導，中國已派遣包括醫學專家在內的代表團前往朝鮮，更有日媒報導金正恩因朝鮮醫師團裝設心臟支架手術花費時間太久，已成植物人。

韓國放送公社（KBS）等部分媒體則引述專門報導朝鮮新聞的美媒“北緯38度”24日公開的衛星影像，推測隸屬金正恩的專用列車本周出現在金正恩別墅所在的元山市，報導指出，這輛列車15日並未出現，但在21、23日都有被拍攝到，但仍無法就此確認金正恩目前狀態。

另據韓聯社引述美國媒體新聞周刊（Newsweek）報導，一名美國國防部高層官員匿名表示，“我們對朝鮮指導部狀況或金正恩健康狀態等，並沒有得到足以下定論的情報”。 新聞周刊先前也報導，美國情報當局表示，沒有在朝鮮發現任何可能暗示金正恩亡故的異常軍事行動。 美國國防部發言人對新聞周刊表示，沒有任何可透露的金正恩相關情報，但對朝鮮一直都是維持“今晚開戰”水平的備戰等級，以協助韓國防衛任何威脅及敵人。 同時，美聯社報導中引述要求匿名的政府官員說法，對近期有關金正恩健康狀態的傳聞，“這些情報都無法改變美方認為（傳聞）純屬推測的判斷”。

彭博則報導，海外親朝鮮團體朝鮮友好協會會長朝鮮一在推特上表示，收到朝鮮“官方情報”，稱有關金正恩病危的情報都是不實的惡意傳聞，但朝鮮沒有說明情報來源。