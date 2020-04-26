法廣專訪王全璋：妻子急病住院無法探望心急如焚

中國知名維權律師709案律師王全璋4月5日獲釋以後，中國當局以新冠疫情為由將他強行孤身一人隔離在山東濟南，隔離期14天期滿之後，當局又以種種理由為借口拒絕他返回北京與分離了五年的妻子與兒子團聚，周日網絡傳聞王全璋的妻子李文足患了急性闌尾炎在北京住院，但是，看守王全璋的人依然阻止他前往北京，法廣就此電話採訪了王全璋。

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法廣：今天從網上看到李文足得了急性闌尾炎，已經在北京住院，您可以確信一下這一消息嗎？

王全璋：是的，野靖環大姐告訴了我之後，我就趕緊聯繫了看守我的人，要求他們給我放行。他們說要向上面彙報一下，我等了又等，催了又催，還有沒有回應，就決定自己去火車站。剛到高速路口被人攔住了，一開始還以為是交通或者別的原因，直到看到負責我的警察來接的時候才明白，他們早就做好準備了。後來就和他一起回到了這裡的派出所，我現在身心疲憊，又氣又急。妻子生病都不能在她身邊，孩子雖然暫時有人照顧，也不是長久之計。

法廣： 那當局這樣禁止你回北京的理由是什麼呢？

王全璋：他們一開始的理由是疫情，其實我出來的時候濟南小區疫情已經不再嚴重了，都已經復工了。只要戴上口罩就可以自由的出入。隔離期滿之後我就要求會北京，他們又開始找理由，先說是什麼兩會，啊，什麼北京的情況啊，北京的情況特殊啊等等，無窮無盡的借口，我實在失望極了。現在我們又找到了一個借口說我的判決中有剝奪政治權利這一條，地方執法者將刑法中規定的剝奪政治權利的內特擴大化，他們說如果我去北京，就無法保障執行剝奪政治權利。我要說的是如果山東公安認為必須保障剝奪我的政治權利，他們完全可以把我移交給北京公安繼續剝奪。