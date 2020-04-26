疑因備份遭刪除新冠疫情報道 北京3名90後2人遭拘押1人失聯

綜合各方消息顯示，在北京工作的2名“端點星”網站的志願者及其中一人的女友於4月19日同日失聯。隨後他們中，兩人被指以“涉嫌尋釁滋事罪”遭指定居所監視居住，另一人家屬則尚未對其去留收到確切消息。報道稱，他們參與了備份在zg微信、微博等平台被刪除的有關新冠肺炎疫情的文章。

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關注中國維權人士消息的臉書賬戶“南方傻瓜關注群”25日發文指出，生活在北京的公益志願者蔡偉、陳玫，以及蔡偉的女友小唐3人，於19日同時失聯，親友打聽後得知，他們當天被公安機關帶走。隨後分別在23日和24日，蔡偉及女友小唐的家屬陸續收到來自北京市公安局朝陽分局的指定居所監視居住通知書。據兩人通知書內容所示，蔡偉被以“涉嫌尋釁滋事罪”為由執行指定居所監視居住；女友小唐則被以“涉嫌尋釁滋事、包庇罪”為由同樣在指定居所監視居住中。而陳玫家屬至今沒有收到書面通知。

據“端點星”網站自我介紹指，“是一個在 GitHub 開放平台搭建的一個站點，用去中心化的方式備份微信、微博等平台被刪文章。“網站也轉發了諸如《人物》雜誌發表的“發哨子的人”和“財新網” 刊登的“新冠病毒基因測序溯源：警報是何時拉響的”等此前有關新冠疫情的報道。據悉，這三人中蔡偉和陳玫均出生於1993年，小唐出生於1990年。蔡偉原本在北京一間互聯網公司工作，是清華大學社會學系的碩士畢業生；小唐是北京大學社會學系的碩士畢業生；陳玫畢業於華南農業大學，被帶走前在北京的一家公益機構工作。

所謂的“指定居所監視居住”，是指中國警方可將犯罪嫌疑人羈押在看守所以外的地點，時間最長可達6個月。警方不需告知家屬關押地點，律師也無法會見當事人。相關文章表示，“端點星”在疫情期間備份不少相關文章，保留疫情記憶，目前仍不確定3人失聯是否與此有關。