約翰遜已返回唐寧街首相府今天恢復辦公

感染新冠病毒並一度在重症監護室治療的英國首相約翰遜今天將重返工作崗位。首相府周日發布消息，約翰遜已經返回倫敦唐寧街10號。法新社說，英國的新冠病毒疫情死亡人數驟減是一個積極信號，不過，約翰遜也面臨重啟英國經濟及繼續抑制疫情的雙重壓力。

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英國新冠病毒疫情累計死亡病例已達2萬732例，是歐洲疫情嚴重的國家之一。如果將老人院等醫院以外的數千病死人數統計在內，英國的疫情死亡人數將更高。

不過周日，英國新增死亡病例413例，這是3月底以來的最低死亡數字。英國環境大臣在周日舉行的每日疫情簡報會上表示，“這是一個積極的信號”。英國衛生部的一位官員鮑維斯周日並表示，入院及重症患者人數也有所下降。

英國政府強調不會提前採取“解封”措施，以避免出現第二波疫情高峰期的危險。

暫代首相日常工作的英國外交大臣拉布表示，首相約翰遜的精神狀態良好，“對周一重返工作十分期待”。法新社報道，約翰遜周內曾分別與美國總統特朗普及英國女王伊麗莎白二世通了電話。英國媒體分析，約翰遜復工後將分別與內閣成員及部分閣員與專家組成的新冠疫情小組開會，聽取彙報疫情的最新發展。分析稱，約翰遜的首要工作，是要着手處理目前有關實施的全國限制措施。

預計英國政府可能在5月7日宣布，小規模放寬現行的限制措施，但約翰遜可能會謹慎行事，避免因放寬限制而導致疫情出現第二波爆發。