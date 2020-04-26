習近平擁抱穿山甲 法國查理周刊譏諷中國隱瞞疫情

新冠疫情在塞爾維亞蔓延。圖為貝爾格萊德郊外寫着“感謝習大哥”的廣告牌，

法國新一期政治諷刺雜誌『查理周刊』，封面上中國國家主席習近平赤裸上身，與穿山甲親密地躺在床上。上面寫着一句：”中國…真的一切都交代了嗎？“挑明宗旨。

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『查理周刊』最新一期封面上，中國國家主席習近平在床上擁抱着把嘴唇塗得鮮紅的穿山甲，一臉滿足地抽着煙，似乎隱喻着兩位的”親密關係“。

可是雜誌封面道破本意，封面寫道：”中國…真的一切都交代了嗎？“ 直接質疑北京當局隱瞞疫情。

『查理周刊』（Charlie Hebdo）是一本以漫畫為主的著名政治諷刺刊物，特別離經叛道，挑戰權威，宗教，政治領袖，國家權力。無論天主教、新教，猶太教，伊斯蘭教，全都被諷刺到了。也因此招惹麻煩，但愈戰愈勇。2015年1月7日，查理周刊遭遇伊斯蘭極端恐怖分子襲擊，編輯部十餘人倒在血泊中，是為震驚全球的查理周刊恐襲事件。但編輯部不改宗旨，不畏暴力，傲然獨立。

最新一期漫畫的作者是法國畫家Corinne Rey，筆名Coco，2015年發生恐襲事件時，曾遭恐怖份子挾持。

連日來，西方國家媒體對中國政府早期隱瞞、淡化新冠疫情，後期又要甩鍋，以及咄咄逼人的大外宣有許多報道和評論。