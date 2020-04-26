香港示威者再聚集 警方以限聚令為名驅散引發衝突

數百名香港示威者周日傍晚響應網絡號召在港島太古城中心聚集，舉辦“和你唱”活動。但香港警方在入夜後，以應對新冠肺炎疫情的“限聚令”為由，要求民眾解散。路透社說，示威者約300多人，警民發生衝突，示威者被強行驅散。

廣告 繼續瀏覽後續

《中央社》綜合港媒報導，示威者雖被警方驅散，且有數人被警方制服，但少數示威者仍在現場徘徊並未離去，且試圖在路面上擺設三角錐等路障。晚間雙方大部分人雖已離去，但對峙尚未完全解除。

報導指出，周日晚6時30分，數百名香港示威在網絡號召下，以“和你唱”為名在太古城中心聚集，高呼“五大訴求，缺一不可”、“光復香港，時代革命”等口號，重現2019年“反送中”運動的場景。

但由於港府應對疫情頒布的“限聚令”規定，禁止4人及以上聚集，太古城管理單位一度呼籲群眾不要聚集，而當地店家為避免“反送中”運動的衝突在當地重演，也紛紛提早關門。

根據報導，在群眾聚集前，香港警方已在現場部署大批警力。在活動開始僅約10分鐘後，特警便進入太古商場內，以“限聚令”為由警告現場示威者解散。

在對峙中，商場內大批示威者高唱“願榮光歸香港”等“反送中”代表歌曲。19時30分，太古城中心拉下鐵門，100多名示威者仍在太古城附近不願離去。之後，雙方爆發零星衝突，有數名示威者遭警方制伏。 香港警方晚間曾在現場喊話，指“限聚令”規定，自3月29日至5月7日，公共場所不得進行4人及以上聚集，任何聚集活動均屬違法。且群聚活動者如未保持1.5公尺的社交距離，均屬違規。但示威者紛紛指責，這是港府借疫情箝制人民集會自由的借口。