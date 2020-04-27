一季度中國工業企業利潤同比下降逾3成 未來仍受不確定因素影響

中國國家統計局4月27日公布數據顯示，1至3月份，中國規模以上工業企業實現利潤總額7814.5億元人民幣，同比下降36.7%，降幅比1至2月份收窄1.6個百分點。其中，3月份，中國規模以上工業企業利潤總額同比下降34.9%，降幅比前兩月收窄3.4個百分點。分析人士指出，疫情下受限於多重不確定因素，中短期中國工業盈利形勢仍不容樂觀。

廣告 繼續瀏覽後續

中國國家統計局工業司副司長張衛華在解讀數據時指出，3月份工業企業利潤呈現多項積極變化。多數行業利潤有所改善。3月份，41個工業大類行業中，28個行業利潤增速比1至2月份加快或降幅收窄，其中8個行業利潤實現增長，比1至2月份增加4個。值得一提的是，先進製造業利潤改善比較明顯。3月份，製造業利潤同比下降34.6%，降幅比1至2月份收窄8.1個百分點。高技術製造業利潤實現增長，同比增長0.5%，1至2月份為下降37.1%；戰略性新興產業利潤下降9.1%，降幅收窄30.7個百分點。

此外，生活必需品行業利潤也大幅改善。3月份，農副食品加工行業利潤同比增長28.7%，增速比1至2月份加快26.5個百分點；食品製造業利潤下降16.4%，降幅收窄17.1個百分點。在此帶動下，3月份消費品製造業利潤下降8.7%，降幅收窄7.8個百分點。私營、小型、外資企業利潤降幅不同程度收窄。3月份，私營企業利潤同比下降20.1%，降幅比1至2月份收窄16.5個百分點；小型企業利潤下降17.0%，降幅收窄23.7個百分點；外商及港澳台商投資企業利潤下降38.9%，降幅收窄14.7個百分點。

但張衛華也直言，雖然3月份規模以上工業企業利潤狀況有所改善，但受市場需求尚未完全恢復、企業產品庫存上升較多、工業品價格持續回落、成本壓力依然較大等多重因素影響，工業企業利潤降幅仍然較大，盈利形勢仍不容樂觀。他談到，下階段在抓好常態化疫情防控的同時，抓實抓細各項促進經濟社會發展的政策措施，積極幫扶企業紓難解困，穩住經濟基本盤，促進工業經濟平穩運行。就中國工業企業一季度的最新數據表現，光大銀行金融市場部分析師周茂華向路透社表示，3月企業利潤仍錄得負增長，主要是受國際商品價格暴跌及國內經濟恢復常態需要一個過程；而二季度國內工業企業整體盈利仍存在壓力，但整體企業盈利曲線上台階式改善。

周茂華稱，“海外需求斷崖式萎縮。4月以來海外疫情仍在快速蔓延，歐美等海外經濟體防疫措施不斷升級，經濟活動暫停，這導致我國整體工業需求下降，”他指出，國際商品價格低迷也對工業企業整體盈利構成拖累。他並續稱，不過國內企業也存在兩方面支撐，一是國內疫情防控取得階段性成果，經濟活動明顯回暖，國內需求趨於改善；二是國內有針對性加大逆周期調節，有效降低企業成本，尤其受疫情衝擊嚴重企業得到支持，國內汽車等製造業盈利有望逐步改善。