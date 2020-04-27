傳台灣上周在東部外海試射雲風中程巡弋飛彈射程1500公里

台灣媒體今天報導，中山科學研究院日前在屏東九鵬灣基地密集試射的各式中程飛彈，其中包括了射程1500公里的雲峰巡弋飛彈，引起了各方矚目，不過台灣中科院不願評論這項報導。

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台灣中科院長期從事飛彈系統研發，四月測試，「強弓項目」天弓三型增程型防空飛彈失敗後，從4月5日到19日，前後共有八天，陸續在台灣東部外海實施各式飛彈的鑒定測試。這段期間，台灣東南部居民經常在夜間看到飛彈烈焰衝天的畫面，和像雷鳴般的巨響。

台灣媒體今天透露，四月份這一連串的飛彈試射，其中就包括了射程1500公里的雲峰巡弋飛彈，而且這款飛彈即將進入量產。

中科院不評論這項報導，只說，各項武器研發測試，都依規定事先完成射擊通報公告，視當時天候環境及任務狀況實施；至於14日、15日在東部外海的射擊，屬於中科院例行研發測試，請國人基於國家安全與國防自主，給予鼓勵支持。

備受矚目的是，4月14日、15日的飛彈試射，當初軍方公布的警戒範圍，是從北太平洋海域到宜蘭外海，距離300公里，彈道高度「無限」，據透露，這就是在測試雲峰飛彈，試射工作由專責雲峰飛彈研發的中科院「擎天計畫室」主導。

台灣的雲峰中程飛彈與戟隼雄二Ｅ攻陸型巡弋飛彈，原本是露天儲放，但曾被衛星拍到照片，部署的地點和數量都被掌握。因此，近年來，台灣軍方以「戰備急需」的理由，緊急發包工程，在北部與南部建設特種飛彈專用基地，設計「抗炸飛彈車庫」與「天車弔掛裝備」，作為巡弋飛彈的基地。

此外，台灣海岸巡防署第一艘戰時具備執行反擊軍事任務的600噸級巡防艦「安平號」，今天在高雄旗津「中信造船公司」高鼎廠舉行下水儀式，預計10月前完成火箭彈射控、反艦飛彈管線與基座的安裝後就可以交艦。這艘「安平號」巡防艦預計明年將參與台灣軍方漢光演習實兵操演，驗證艦載雄二或雄三反艦飛彈的實彈射擊戰備能量。