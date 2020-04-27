再次辯解譚德塞怪罪各國“不聽從世衛建議”

世衛總幹事譚德塞周一為世衛應對疫情作為進行辯護，稱已提出科學實證的建議，而“採納世衛建議的國家防疫表現較其它國家好”。法新社說，因對新冠疫情反應遲緩受到美國強烈指責的譚德塞“再次為其行為進行辯解”。

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法新社稱，根據各國提供的官方數據，新冠病毒疫情自去年12月在中國武漢爆發以來，迄今在全球造成近300萬例確診感染，超過20萬人死亡。國際社會紛紛指責世衛組織防疫失當，美國總統特朗普因不滿世衛傾向中國決定暫停對世衛的撥款。美國白宮周日表示，特朗普與法國總統馬克龍通電話，同意世衛“需要改革”。

譚德塞周一在日內瓦記者會上強調世衛在一月底就“拉響新冠病毒疫情的警報”，“各國本應該聽從世衛的建議”。他舉例說，1月30日世衛依據國際衛生條例宣布疫情“國際關注公共衛生緊急事件”，當時中國以外只有82個確診病例、歐洲只有10例、拉丁美洲及非洲為零，世界其它地方也沒有病例，譚德塞說，當中國以外全球只有82例時，世衛就宣布最高緊急情況，因此世界各國應認真聽取世衛建議。

譚德塞並說，各國當時應儘可能採取所有的公衛措施，重視世衛建議的重要性，例如積極發現、隔離患者及追蹤接觸史等。譚德塞還說，“聽從世衛建議的國家，比其它國家防疫做的好”，“世衛給予的是基於科學實證的建議，各國可以接受或不接受，最終是各國要承擔自己的責任”。

法新社稱，目前歐洲各國正在謹慎地邁向“解封”，而在巴西和美國，要求“解封”的呼聲也越來越高。不過，這兩個國家疫情的發生與歐洲不在同一階段之上。

美國在2月底出現首例新冠病毒死亡病例，而今已成為受疫情影響最大的國家。美國指責世界衛生組織對全球疫情管理不善，而且一直拖延預警以免冒犯北京。美國已暫停對世衛的撥款。

面對種種指責，世衛總幹事譚德塞一再為自己的工作開脫，上周譚德塞拒絕了對他辭職的要求。周一，譚德塞仍堅持要“繼續根據科學依據向各國提出建議”。

世衛組織將於5月17日舉行世界衛生大會，這是其最高決策機構，每年將其所有成員國召集在一起舉行會議。