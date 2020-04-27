北京回應美國共和黨備忘錄指“抹黑中國”

美國媒體日前報道，美國共和黨參議院全國委員會向競選機構發送備忘錄，建議共和黨參選人以“攻擊中國應對疫情危機主導選情”，中國外交部周一回應稱，“美抹黑中國答案不言自明”。另外，美國眾議院議長波洛西表態支持拜登競逐總統。

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美國媒體報道，美國共和黨參議院全國委員會向競選機構發送57頁備忘錄，建議共和黨候選人, 已“積極攻擊中國”應對疫情危機主導選戰，包括揭露中國掩蓋真相導致病毒蔓延，民主黨人對中國態度軟弱，利用疫情推動對中國的制裁。

美國的新冠病毒疫情嚴峻，全美確診例逼近百萬，5萬多人死亡，成為都是全球疫情最嚴重國家。

美國媒體披露，美國共和黨參議院全國委員會發出一份由黨內高層策師所撰的57頁詳盡備忘錄，美國政治新聞媒體Politico披露，這份備忘錄提出的建議，從如何將民主黨參選人與中國政府掛鉤、到如何回應種族歧視批評等，強調3大重點：中國隱匿釀禍、民主黨對中國軟弱、共和黨會以散播大流行推動制裁中國。備忘錄稱，“冠狀病毒疫情中國等同肇事逃逸，事後又隱匿冠狀病毒疫情害死無數生命”。

中國外交部發言人耿爽周一對此回應表示：“美國一些勢力為什麼千方百計借疫情攻擊、抹黑中國，答案不言自明”。他說，如果報道屬實，令人不禁要問，到底是誰散布虛假消息。耿爽表示，中方堅決反對美國有些人“硬要把中國扯入美國的選舉政治，拿中國說事，撈取選票。中方也堅決反對美方有些人，借疫情攻擊、抹黑中國，損害中方利益”。

另外，美國眾議院議長佩洛西表態支持前副總統拜登代表民主黨角逐下屆總統。 佩洛西發布短片，提到拜登過去在政府的經驗，包括協助通過奧巴馬醫保，證明他的領導才能，讚揚拜登帶來希望和勇氣，具備理性及韌性，“有能力帶領國家走出新冠病毒疫情危機”。 佩洛西是繼前總統奧巴馬及資深參議員桑德斯等人後，最新一名表態支持拜登的民主黨重量級人物。