日本將禁止入境國家增加到87個

日本政府27日決定，由於受到新型冠狀病毒感染擴大的影響，把俄羅斯等14個國家追加為拒絕入境對象。對於在過去2周以內，在這些國家逗留的外國人，只要沒有特別的事情，也不能入境。由此日本拒絕入境的對象國達87個國家與地區，歐洲全部國家都成為了拒絕入境的對象。

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這一措施從29日上午0點開始。日本首相安倍晉三在27日，在首相官邸召開的新型冠狀病毒感染症對策第32次總部會議上表明了這一點。

隨着新型冠狀病毒感染在全世界的蔓延、擴大，日本政府4月1日決定，拒絕進入日本的國家新增49個國家，其中包括美國、中國和韓國，由此日本拒絕入境的國家增加到了73國，從29日起增至87個國家。

日本首相安倍晉三4月27日在新型冠狀病毒感染症對策第32次總部會議上表示，將針對外國人的停止簽證效力和免簽措施延長一個月，以全世界為對象，實施至5月底。

日本人及其配偶者，在入境之際要接受是否感染新冠檢查（PCR），並要求自我隔離14天。

安倍首相指出：新型冠狀病毒感染在全世界已接近300萬人，沒能阻止不斷擴大的傾向，為此，決定再一次修改邊境對策。

到27日為止，日本新型冠狀病毒累計感染者數為13,385名，死者351人，新增感染者數為203人。