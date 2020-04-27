歐盟否認迫於北京壓力修改報告 發言人說法尷尬

歐盟外交政策負責人博雷爾通過發言人否認在北京輪番轟炸下，修改了批評北京扭曲疫情信息隱瞞真相的報告。但他的解釋疑問重重，歐洲議會要求澄清。

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輿論有關歐盟在北京壓力下被迫修改一份有關北京扭曲疫情信息的調查報告導致歐洲議會發起質問。歐洲議會右翼黨團--歐洲人民黨領袖對媒體的相關報道表示“氣憤”，要求歐盟外交最高代表博雷爾立即就如何修改報告提供細節。

另外一個黨團也要求相當於歐盟外長的博雷爾予以澄清，該黨團表示：“如果真相果如媒體報道，情形十分嚴重”。

法新社比較了歐盟網絡發表的正式報告與之前拿到的一份複印件後發現有明顯差異，其中涉及台灣以及中法糾紛的部分被一筆勾銷。

博雷爾的發言人斯丹諾周一對媒體稱：“請允許我明確告訴你們，不存在任何改變，本文件不存在多個版本”。為什麼媒體拿到的版本與最後官方公布的版本有異？這位發言人辯稱：“存在着兩個版本的原因是，一份是內部的，供內部使用，另一個指向外部，是按照不同的程序準備的”。

這明明是兩個版本，為什麼他前面否認不存在多個版本？而且這種“內外有別”的說法引起更大質疑。這是否暗示着，其實在歐盟內部，對北京扭曲疫情信息心知肚明，立場不變，但公開發表的文件，考慮到北京方面的要求，進行了“潤色”？西方外交界似乎也越來越考慮到北京的“面子”？

這位發言人補充，有兩個不同的程序，一個指向內部，用途不同，然後另外一個平行處理的是準備公開的報告，因為他們的目標和內容都不同。

發言人又補充：兩個程序，兩份文件，一個不必然是另一個的忠實反映。而且在這之間，還會發生一些不同的事情。

這位發言人的解釋越來越詭異，他最後說的文件成型期間，還會發生一些不同的事情，形同暗示發生了北京的干預？

記者就『紐約時報』報道稱，“如果歐盟報告原樣發表”，中方威脅要報復一事追問，發言人不置可否。

不過，法新社報道認為，星期一中國駐澳大利亞大使威脅所在國一事，證實了北京使用各種手段施壓，儘可能制止任何可能的針對北京處理新冠疫情的國際獨立調查。