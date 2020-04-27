武漢肺炎「復陽」患者具傳播風險

從患者樣品中分離出的感染了新冠病毒顆粒（黃色）的彩色掃描電子顯微照片

香港武漢肺炎康復患者出院後再次對病毒檢測呈陽性反應的「復陽」比率約為2%，與南韓相若，不過，香港專家指出，有關比率不算低，而9名「復陽」者中，有2人的病毒量較高，具傳播風險，但需要更多樣本分析，以確定是否需要調整出院標準。

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香港昨(26日)天沒有新增武漢肺炎確診個案，是過去一星期內第三次「零確診」，累計確診個案維持1037宗。不過，「復陽」個案則新增一宗，令香港「復陽」個案增至9宗。新增「復陽」病者是一名本月十七日出院的英國返港女病人，她近日再次出現病徵，上周五送院治療。

中國和南韓的臨床研究均指出，「復陽」患者無疾病進展，幾乎無傳染性。研究還指出，「復陽」可能是之前感染的病毒核酸仍然存在於康復患者體內，未被完全清除，以致對後來的測試呈陽性反應。

不過，身兼港府抗疫督導委員會專家顧問之一的中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，香港大學早前測試顯示，反映病毒活躍程度的CT值若高於30，便屬安全水平，CT值低於30便有傳播風險，確認則須抽血查看中和抗體分量是否高水平。而香港的9名「復陽」個案中，有二人的CT值低於30，即體內病毒量相對較高，這二人出院後曾踏足不同地方，憂慮存在小區傳播風險，若「復陽」人士從事包括院舍、醫護人員等高危行業，傳播風險會更高，甚至導致疫情失控。

他續稱，武肺病毒在人體內的存活期可長達一個月，並可抑制免疫系胞，以致住院病人的CT值不斷變動，認為有需要送更多樣本分析，才可確定CT值30以上是否真的安全，以及研究是否須要調整出院標準。

香港感染武漢肺炎個案中，有七百多人出院，當中已完成醫學監察的有四百至五百人，當中有九人復陽，即復陽病人比率約為百分之二，香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，這比率不算低，建議所有武肺出院病人覆診時，須再進行一次病毒檢測，以便儘早追蹤和監測。

南韓截至本月22日，有207例復陽病例，復陽比率約為2%。南韓和中國國家感染性疾病臨床醫學研究中心劉磊教授和張政教授團隊等兩地的研究顯示，與非復陽患者相比，復陽患者的特點是：年齡更小，14歲以下的青少年比例更高，病情輕度和中度。