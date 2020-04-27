受任負責武漢P4實驗室安全問題的專家René Courcol為何許人也？

隨着外界對武漢P4實驗室安全問題的日益關注，一位在疫情爆發前夕在武漢實驗室工作的法國專家René Courcol 被推上輿論前台。法國記者《法國與中國的危險關係》一書的作者Antoine Izambard先生向法廣表示，這位學者是他參觀武漢實驗室時遇到的唯一的一位法國專家，他受法國外交部的委任負責武漢實驗室的安全監督工作。這位專家今天因此成為輿論的關注焦點，但是他以職業規定為由拒絕接受包括法國世界報在內的所有媒體的採訪。

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René Courcol 先生是法國北部里爾大學的病毒系教授，也是法國微生物研究會的主席，他在武漢的工作合同從2017年啟動，一直延續至今年。曾經在武漢見過他的Izambard先生向法廣表示，此人十分沉默，個人感覺他或許並不了解實驗室的所有研究活動。也不知道他對武漢實驗室的安全問題真正有多少了解。

法國主流媒體世界報與費加羅報近日都報道說，中方並未接受協議中派遣五十名法國專家的規定，不知這位教授的工作合同框架是否在五十人的名額之內。

法國政府推行了多年的財政緊縮政策導致法國的科研項目遭受重挫，2004年René Courcol 與其他多名學者在世界報發表聯署聲明，呼籲政府增加基本科研項目的研究經費，保持法國科研在世界科研領域的領先地位。

一位研究冠狀病毒多年的法國病毒學專家日前向本台表示，該領域的研究經費早已消失殆盡，政府幾乎停止了所有的行政撥款，這就是為什麼許多學者都期待能夠前往中國繼續他們的研究項目。

巴斯德學院的一位教授也氣憤地向法廣表示由於經費問題法國對病毒的疫苗以及療治醫藥的研究都落後於英美，然而法國政府與社會各界似乎對此都不以為然。