法國醫生 : 新冠病毒致死率約30 %-40%

法國新冠病毒致死率約為30 %-40%，高於此前政府於4月17日公布的10%。醫學專家認為法國醫療系統承受住了新冠疫情的壓力，而如此高的死亡率主要源於該病毒毒性大。

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新冠疫情在法國致死率是多少 ? « 世界報 »周一公布調查顯示，法國新冠病毒致死率為30 %-40%，比此前衛生局局長傑羅姆・所羅門於4月17日公布10%的死亡率高出3到4倍。昨天周日法國需要救治的新冠病人為4682人。

« 世界報 »公布了名為’歐洲人工通氣網絡 ‘機構的統計數字，該調查源於從3月28日到4月25日的28天時間，對1千多名入院患者統計，顯示出新冠病毒高致死率。

法國病毒專家指出從未見過如此高的疫情死亡率，比此前席捲世界的H1N1流感造成25%的死亡率要高出許多。專家認為法國醫療系統承受住了新冠疫情的壓力，而如此高的死亡率主要源於該病毒毒性大，它不只是讓肺器官衰竭，還導致身體其他器官發炎，甚至讓腎臟衰竭。

‘ 歐洲人工通氣網絡 ‘機構建於2009年，當時H1N1流感席捲全球。由於本次新冠疫情嚴重，在法國該機構從此前的70個急救中心擴展到200個，每天統計新冠病人情況，如出院，轉院或者死亡等相關數字。