王全璋在警方押送下赴京探病妻

王全璋的妻子李文足昨天（4月26日）在北京突發急性盲腸炎住院，得到消息後，王全璋在在申請無果的情況下，自己打車赴京探望，但在途中被警方攔截帶回派出所，今天的最新消息指出，他已在警方的押送下趕赴北京。

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據中央社報道，香港有線中國組的臉書（Facebook）今天（4月27日）下午發快訊稱，「王全璋現正從濟南返回北京，探望患病入院的妻子李文足」。王全璋表示，他赴京全程由警方押送，但不方便透露更多的詳情。

據友人周日（26日）的推文，李文足因腹痛嘔吐經救護車送醫院急救，醫生診斷為急性盲腸炎。她接受了靜脈注射，雖然疼痛稍有緩和，但仍虛弱，拿手機的力氣都沒有。

本台26日連線採訪了王全璋，他表示：在得知消息後就趕緊聯繫了看守的人，要求放行。他們說要向上面彙報一下，在等了又等，催了又催，還是沒有回應後，就決定自己赴京。剛到高速路口時被攔截，一開始還以為是交通或者別的原因，直到看到負責他的警察來接的時候才明白，他們早就做好準備了。後來就和他一起回到了派出所，王全璋當時表示身心疲憊，又氣又急。妻子生病都不能在她身邊，孩子雖然暫時有人照顧，也不是長久之計。

王全璋原是北京鋒銳律師事務所律師，曾為多起維權案件辯護，在709大抓捕後失去音訊近3年才被官方透露信息，之後又被訴顛覆國家政權罪。

妻子李文足與709案其他被捕人士的家屬堅持維權，受到國際社會矚目。19年初，王全璋被天津院判處有期徒刑4年6個月，剝奪政治權利5年。

今年4月5日王全璋刑滿出獄後，轉送至戶籍地山東濟南進行居家隔離。王全璋對本台表示，一開始的理由是疫情，其實他出來的時候濟南小區疫情已經不再嚴重了，都已經復工。只要戴上口罩就可以自由的出入。隔離期滿之後要求回京，當局又開始找各種理由拒絕。

據報道，王全璋的姐姐日前與當地警方交涉他回京一事時，一便衣員警說，王全璋被剝奪政治權利，因此仍算在服刑，而且回到北京不利他的「改造」。

對此，王全璋表示：“我要說的是如果山東公安認為必須保障剝奪我的政治權利，他們完全可以把我移交給北京公安繼續剝奪。