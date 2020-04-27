發文挺方方後 湖北大學教授梁艷萍遭“校方調查”

中國湖北大學教授，博士導師梁艷萍發文力挺作家方方撰寫武漢封城日記後，不斷遭網友舉報曾在其個人社群發表多篇所謂“不當言論”後，湖北大學昨晚宣布已成立調查組深入調查，並將視情況“嚴肅處理。

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湖北大學官方微博4月26日晚間發文稱，關於網友反映該校文學院教師梁艷萍在其個人社交平台發布“有關不當言論“一事，學校高度重視，已經成立調查組，正在進行深入調查，將視調查情況依紀依規進行嚴肅處理。

<<方方日記>>引發國際關注，也導致大批網軍群起圍攻，但也有多名文壇、學界人士發文力挺方方，梁艷萍是其中之一。

據報道， 3月22日，梁艷萍透過微信公眾號“吉言賢食“發表題為<<直面對衝，迎頭相撞是方方>>的文章，該文第二段中，分“真正為人的寫作”，“人性良知的追問”和“直面人生的實存”三段闡述芳芳日記的價值，也痛批攻擊方方的網友是”揮舞着十八般兵器，喊着罵著撲向方方者和跟從者可恥之極！因為在這些人眼裡，人永遠都是可以利用的材料或者工具，為了目的不擇手段，這既是他們的常道，也是他們當下的非常道“。 文章最後寫道：“我們，別無選擇，只有直面對衝，迎“頭相撞。我們不能留給後代美麗的符號，至少我們可以留給他們可能美好的希望！"

方方在微博轉載此文。梁艷萍此後遭起底並向湖北大學大量舉報。

梁艷萍目前已刪除其微博半年以來的所有文章。但網路截圖顯示，梁艷萍遭檢舉曾在2019年11月8日發文悼念在香港”反送中“衝突墜樓身亡的香港科大學生周梓樂，祝他“一路好走”。 還有人翻出梁艷萍曾在2012年12月9日發文質疑南京大屠殺的30萬人罹難數字，被點名是“精日分子”。

經舉報後，4月24日，湖北大學官方微博一度發布“情況說明”稱，就梁艷萍在個人微信朋友圈發布不當言論一事，高度重視。經查證，該言論是她去年（2019年）在個人微博發布，“當時學校已對其進行批評教育，其本人也刪除相關言論及轉發文章，並作出檢討”。

但湖北大學隨後就刪除這則“情況說明”，並在26日晚間再發布修正版的“情況說明”，對外宣布已成立調查組正在深入調查。

此外，湖北大學文學院院長劉川鄂也曾發文支持方方，因而也遭"五毛"舉報。湖北大學昨晚宣布調查梁艷萍後，五毛持續在網路呼籲該校也要調查劉川鄂。