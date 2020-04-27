與家人分離近5年後 王全璋終與妻兒在京團聚

中國知名維權律師王全璋在出獄23天後終於在當地時間周一晚抵達北京家中，以看望日前曾一度因突發疾病住院的妻子和他們的兒子。王全璋自因2015年“709”案失聯併入獄後，一直為他奔走呼籲的妻子李文足後通過推特上傳全家的合影，並表示“全璋於今晚7點51分回家了！感謝一直關注、支持我們的各界人士！”

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相關報道指出，李文足26日上午因為腹部突然疼痛被送入北京西苑醫院就醫，幼子由友人接到家中照顧。他們的朋友王峭嶺、709律師李和平等隨後均趕往醫院探望。27日凌晨，李文足獲准出院回家修養，至早上她又到社區醫院輸液治療。得知妻子入院的消息後，王全璋幾經周折終於在警方的陪同下，被允許從山東濟南返回北京探望妻子。

據香港電台報道，王全璋於當晚抵達住所樓下，準備登記進入小區時，李文足一直在窗邊，等待丈夫回家，因盲腸炎剛出院的李文足，不時用手摸自己的腹部。王全璋進屋時，情緒平靜，身邊有三名聲稱是大廈物業管理人員的人士，想進屋檢查屋內人士身分，但被李文足及在場親友拒絕，雙方一度交涉數分鐘。

王全璋終於得以回家後，先做個人清潔，之後與家人擁抱，李文足哭着說，這5年來，幻想多次與丈夫見面的場景，現在看見王全璋，就像做夢一樣。王全璋另向《蘋果日報》表示，今天終能好好抱到妻兒，感覺已經7歲多的兒子重不了，對太太則感到歉疚，“不應該由她一個弱女子來承受。” 報道稱，他說，目前還不知道當局是不是真的不會再把他帶到濟南，但是當下他要在北京家中接受家居隔離14天，至少這14天是不會被帶走。但香港電台的報道則指出，王全璋向他們證實，當局容許他一直留在北京。

現年44歲的王全璋於2015年7月的“709”案中被捕，2018年2月被控“顛覆國家政權罪”，於2019年1月被判處有期徒刑4年4個月。自被捕以來，李文足不斷為他奔波維權，王全璋終於在今年4月5日出獄。