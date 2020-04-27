菲利普今天提交“解封方案” 法國失業率3月份創歷史新高

法國總理菲利普今天將向國民議會提交解除疫情封鎖措施的國家戰略，菲利普內閣周一進行最後研討完善“解封”方案；法國新冠病毒疫情緩解之際，周一新增死亡病例又激增437例。法新社報道，法國失業率3月份創下歷史新高。

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在菲利普向國民議會提交備受關注的“解封”方案前夕，衛生部周一發布的最新疫情評估顯示，在單日死亡病例連續數日減少之後，周一單日新增死亡病例437例，累計達2萬3293例；不過，重症患者繼續減少72例，目前重症總數4608人。自有其開始以來，總共8萬8712人入院，痊癒出院人數達4萬5513人。

在法國實施“禁足令”進入第7周之際，法國總理今天下午15點將在國民議會提交政府“解封”方案。儘管反對黨提出異議，但政府的計畫仍將在議會進行表決。

法國定於5月11日開始解除全國封鎖限制，儘管當局警告過早放鬆警戒，恐使染疫人數再度激增，但居家6周後，愈來愈多巴黎市民冒險外出，顯然無法等到解封那天。

法新社報導，巴黎市的公園雖然已經關閉，但人們不顧嚴格的社交距離禁令，周末紛紛前往運河邊及其他海濱大道散步。巴黎東西兩端的森林公園慢跑的人隨處可見。

上周末蒙馬特廣場數十人聚集，隨着法國已故女歌手黛莉達（Dalida）的歌曲“讓我舞起來”又唱又跳。

另外，新冠病毒疫情對法國經濟帶來的衝擊已經顯現。3月份失業率創紀錄上升了7.1％，一個月內新增事業人口24萬6,100人。