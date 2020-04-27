金正恩什麼狀況 幾種意見對立

這張朝鮮中央新聞社（KCNA）2020年4月12日發布的未註明日期的圖片顯示，朝鮮領導人金正恩正在訪問西部地區防空與防空師的追擊突擊飛機團。

金正恩生死不明，監視朝鮮情勢公認嚴肅的美國『北緯38度』星期六公布的衛星照片至少定了點：金正恩的特別專列停留在元山火車站；定了時間：專列4月15日不在那裡，4月21日至23日停在那裡。但是，專列用途不明，既不能證明金正恩去了元山，還是繼續留在元山，總之，專列最新去向不明。

廣告 繼續瀏覽後續

狀況不明中，朝鮮黨中央機關報『勞動新聞』26日報道稱，俄羅斯聯邦共產黨中央委員會主席久加諾夫24日向金正恩發去賀電，祝願他身體健康。朝鮮官媒為什麼要報道這樣一個暗示最高領袖健康的消息？在俄羅斯政壇邊緣化的俄共為什麼要“發賀電”祝願金正恩身體健康？

韓國官方26日對金正恩的健康狀況表述的消息似乎與眾多的傳聞完全不同，韓國總統文在寅的統一外交安保顧問文正仁向美國CNN表示，金正恩仍然“活着而且狀況很好”，這位總統顧問肯定地表示，“金正恩從4月13日以來一直待在元山地區，目前為止，尚未發現朝鮮有任何可疑動作”。

韓國『東亞日報』4月26日引述美國情報部門報道指金正恩做了某種手術，但不至於陷入危險狀態。但該報引述中國消息人士的話稱，中國派遣醫療隊去朝鮮可能同朝鮮發生新冠疫情有關。此前就有報道稱，金正恩去元山是為了躲避新冠疫情。

金正恩專列的用途也引起猜測，據報道，金正恩父親金正日，當年就是死在這一特別專列上。

在『北緯38度』發表發現金正恩專列同一天，路透社引述三個消息來源，表示一個由中國中聯部高官率領的中國高級專家醫療團前往平壤。簡短的消息，引發更多猜測。大體上與韓國官方的表述相去甚遠。

法國世界報26日發自東京的報道稱，圍繞着金正恩健康平壤死一般的緘默滋養着各種各樣的說法，目前，主要有兩種對立的意見，一些專家推斷北韓領導人“差不多死了”，但是韓國當局則謹慎地表示，“金正恩或許正在外省視察”。『北緯38度』肯定地指出，金正恩專列4月15日不在元山，強調這個日子，因為圍繞金正恩健康狀況惡化的議論就是那一天爆發的，4月15日，是金正恩祖父金日成誕辰紀念大典，金正恩若無極大的事，必出席無疑，那一天，金正恩缺席。

如果說韓國當局一直比較謹慎，稱金正恩還活着，很快就會公開露面，但是，根據世界報，政治家兼分析人士Chang Seong-min在『朝鮮日報』引述來自中共內部的消息稱，金正日“瀕臨死亡”，不過，世界報指出，這位曾經是前總統金大中政府成員的Chang Seong-min，之前也散播過無法證實的傳言。

香港衛視在宣布北京派遣一個專家代表團奔赴平壤的消息後，宣布金正恩已經死亡的消息，但沒有提供消息來源，香港衛視新聞採訪總監秦楓稱，平壤在2011年金正日死後兩天，更準確地說是51小時後，才公開宣布了金正日死亡的消息。

日本『現代周刊』記者則稱，中國派遣朝鮮專家代表團的一位成員給他講了給金正恩做心臟搭橋手術的全過程，據稱手術時間過長，導致金正恩進入植物人狀態。

更早的消息還有美國CNN 20日援引知情美國高官報道，金正恩動了心血管手術後處於病危狀態，由脫北者主辦的位於韓國的『每日朝鮮』網站21日稍早援引北韓匿名消息來源稱，36歲的金正恩12日在平壤順安區家族專用醫院做了心臟手術。

關於金正恩死亡，病重，或去外省巡查沒有，這一切都難以核實，但是，這一切都很不尋常。