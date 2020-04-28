德國在華企業重又上路了

中國度過新冠危機最艱難時期後，各行各業都已重新開始作業。約8000家德國在華企業也大都恢復運營。

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據德國電視一台報道，德國在華企業對前景看法不一。德國商會華南辦事處領導人巴特克表示：“總的來說，人們的印象很明確：中國政府和主管當局希望經濟再次復蘇。”在廣東省，活躍着大約400家德國企業。它們的情緒差異很大。巴特克說：“有些人希望三個月內實現正常化，另一些人希望在第三季度末實現正常化，還有一些人認為2020年底才能實現正常化。我覺得這與所有危機預言都沒有變成現實有關。”

德國電視一台詳細報道了在深圳生產咖啡機的一家德國企業的經歷。自2008年以來，來自東威斯特法倫州的德國中型公司Melitta在中國南部生產機器，產品絕大部分在歐洲和日本出售。一月底爆發新冠危機後，中國工業停滯數周之久，位於深圳西部的Melitta工廠，也不得不暫時停業。

二月初，重新啟動生產的計畫沒有得到實現。該公司領導人毛勒（Guido Maune）說：“我們只能在2月19日重新啟動生產。但我們當時受到很多限制，例如因為中國很多人當時無法旅行。”春節假期過後，不是所有350名員工都能返回深圳。

恢復生產後，領導層必須確保所有辦公室、工廠和倉庫都得到定期消毒，並且有足夠的口罩庫存。官方訪查工廠，檢查新的安全規則是否得到遵守。毛勒說：“官方為快速審核十分儘力，周六和周日也在工作。結果我在周日清晨八點半接到電話，要求我必須在一個小時內到公司，因為正在檢查我們的安全措施。兩個半小時後，審核結束了。這表明，人們在這裡必須保持靈活性，但它確實很管用。”恢復作業後，企業的安全規則比以前更嚴格。生產車間里，每個員工都戴着口罩工作。

中國當局的另一項要求是：來自疫情嚴重地區的員工，返回深圳後，必須隔離兩周。毛勒親自負責此事，以確保所有員工都提供正確的旅行史。他說：“我們必須了解所有350名員工在過去14天里的去向和地點。為了不遺漏任何一點，我們還將這些數據和電話公司的進行比較。電話公司可以通過無線電查詢查出此人戴着手機到了哪裡。說到數據保護，這在德國是絕對不可想象的。人們首先必須徵得每個人的同意。但在這裡，我們作為公司，允許這樣做。”

與該地區其他中國企業不同，Melitta關門約四周後，沒有出現罷工。因為，即使在生產中斷期間，公司仍繼續向員工支付80%的工資。中國不存在像德國這樣由國家資助的短期工作。而且，德國還為這家中型公司承擔了為期15個月的全部德國社會保險費。

毛勒說，目前還有一些零部件暫時得不到供應。但350名員工基本上全都回到工作崗位。“對我們來說，最糟糕的時期已經過去了。我們重又上路了。”