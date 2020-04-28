捷克參院議長訪台前猝逝 遺孀指控中國大使威脅是主因

曾參與天鵝絨革命的捷克前參議院議長柯佳洛(Jaroslav Kubera)準備2月份訪台前夕因猝死，其遺孀和女兒星期日在捷克公共電視台指控捷克總統澤曼與中國駐捷克大使館威逼其不要訪台是導致猝逝的主因。

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捷克公共電視台4月26日報道，柯佳洛的女兒受訪時表示，其父在1月14日總統府舉行的新年餐會後變了一個人，再也不講話。柯佳洛的遺孀薇拉也表示，那晚回來後，丈夫變得心神不定，以前從未發生過這種情況。

柯佳洛1月20日猝死，1月17日，柯佳洛受邀到中國大使館參加農曆新年宴會，中國駐捷克大使張建敏跟他談話再度施壓。還說如果他堅持去台灣，張建敏稱自己將會被撤換。

薇拉對捷克媒體描述了這次會面的過程，柯佳洛與中方代表進行了一次“很不愉快的單獨會談”。後來在清點遺物時，家人發現柯佳洛的手提箱裡，各有一封來自中國大使館和捷克總統府的信，威脅他取消訪台計畫。薇拉相信，這兩封信是造成柯佳洛猝死的原因。

據報道，柯佳洛當時從親中的總統澤曼手中拿到一封中國大使館的信，中方在信中威脅，如果柯佳洛訪問台灣，捷克汽車製造商斯柯達、樂器製造商佩卓夫鋼琴、金融企業捷信集團等與中國市場有利益關係的捷克大企業將會付出代價。

薇拉28日接受捷克『今日報』專訪時重申稍早在電視上的指控，並強調柯佳洛當時訪台心意已定，柯佳洛說過：“共黨統治的時代我都達成目標了，民主時代沒人能指使我”。

中國的威脅信披露後震驚捷克政壇，總統、總理及兩院議長上月在聯合聲明中譴責中國威脅。

捷克電視媒體近日報道稱，捷克總理巴比什（Andrej Babis）認為，中國應該更換其駐捷克大使張建敏。報道稱，張建敏今年年初曾就時任捷克參議院議長柯佳洛）的訪台安排，向捷克官方發出具有“威脅性”的信件。

柯佳洛的繼任者，維特齊4月27日表示，“薇拉柯佳洛的家人，也為了捍衛捷克主權和自由”，將對這封信展開調查，讓真相大白於天下。

柯佳洛的女兒表示，醫生說他父親可能在一月17日或18日就有心肌梗塞，當時他壓力顯然很大。她說：”我為爸爸感到驕傲，他始終沒有改變立場“。