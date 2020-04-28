新冠疫情下美國出現公司倒閉潮

在新冠病毒疫情打擊下，零售店已經超過一個月沒做生意，服裝零售商還有額外麻煩，冬季庫存到春天已賣不動，更不用說時令將進入夏季；被禁止堂食的餐廳設法靠着外賣賺取些許收入，但都陷入財務困難。公司倒閉潮已經在美國出現。

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由於油價崩跌，獨立石油公司的處境更是四面楚歌，石油公司背負的債務，已高出疫情來襲以前。

美聯社報導說，歇業或減少生意的公司，目前都背上沉重債務，未來能否重返正常營業也不明朗，雖然聯邦政府提供數十億元紓困金給小企業，但即便收到緊急貸款與聯邦補助的老闆也無法保證他們的公司未來能繼續營業。

報道說，舊金山連鎖餐廳業者班奈特(Jennifer Bennett)4月22日已經關閉一家店面，目前還在等候向聯邦、州府及地方政府申請的金援。但她表示，即便取得那些援助，也不知道營收能否支付開銷；班奈特表示，按規定，為了保持社交距離，餐桌之間必須相隔六英尺，容桌量減少六成到六成五，她可能要宣告破產。

邁阿密破產法律師辛格曼(Paul Singerman)表示，所有的小企業也有類似焦慮，原因在於看不出什麼時候公司營運才能回到疫情以前的水平。

較大店面也都坐困愁城，牛仔裝公司True Religion4月初已申請破產保護，原因是長時間疫情大流行而關店重創其生意。近來還傳出，知名連鎖百貨如內曼·馬庫斯（Neiman Marcus）和彭尼（J.C. Penney）苦於多年業績下滑又遭新冠病毒打擊，可能很快申請破產保護。