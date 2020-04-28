法國國民議會通過菲利普提交的解封方案

法國國民議會在經過5小時辯論後，通過了總理菲利普提交的解封方案。菲利普政府提出的計畫重點是大量檢測，乘坐公交必須佩戴口罩以及學校逐步複課，商店重新開放。計畫秉承“謹慎與漸進”原則，以防5月11日起逐步解封後疫情捲土重來。

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法新社報道，法國國民議會以368票贊成，100票反對的結果，通過了政府提交的解封方案。

法國總理菲力普周三向國民議會提交受到各界關注的“解封方案”。菲利普表示，法國5月11日起，放寬應對新冠病毒疫情而採取的封鎖措施，商店和市場可以重新開放，學校也將逐步恢復上課，搭乘公共交通必須佩戴口罩。

菲利普表示，“我們將要與病毒共存”。他說，政府實施的封鎖措施“有助於遏止疫情擴散，挽救數以萬計民眾的生命”，但重起經濟勢在必行，原則是“謹慎與漸進”。

據法國衛生部周二晚間發布的統計，24小時內新增死亡病例367例，累計2萬3660例，但重症患者人數繼續下降，又有221人離開重症監護室。目前重症患者總數4387例，而三周前的人數為7000人。

不過，菲力普也表示，除非每天新增確診病例維持在3000人以下，否則政府不會解除禁令。如果統計數據欠佳，也無法如期解封。

根據計畫，幼兒園及小學從下月11日起逐步開學，其後一周初中重開，高中的複課安排將在本月底決定。商店和市場可以重開，商戶可以要求顧客戴口罩，但酒吧及餐廳繼續停業。搭乘公共交通及在學校則必須佩戴口罩。 菲利普提出的解封計畫只限於部分地區實行，疫情較嚴重的地區仍維持嚴格限制。計畫並提出延長原定7月23日到期的“緊急狀態令”，以使政府有法理依據，繼續根據疫情狀況，限制人員流動和商業活動。