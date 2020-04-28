特朗普似乎證實金正恩活着

美國總統特朗普周一語氣肯定地表示，他知道金正恩的健康狀況，祝他“走運”。特朗普這些話似乎在證實金正恩還活着。

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特朗普在白宮草坪記者會上表示，“我希望他身體健康”。但特朗普補充說，“我不能很準確地告訴你們什麼，我有一個非常好的關於他身體狀況的想法，但是我不能現在講出來，我祝願他好運氣。”

特朗普進一步補充，媒體很可能在未來幾周就會有關於金正恩的具體消息。

美國CNN有線電視曾於21日報道金正恩手術後陷入病危，但是特朗普23日在白宮記者會上否認了相關報道。他告訴記者，他希望金正恩身體健康，他指CNN報道的是“假新聞”。

自金正恩4月15日未出席其祖父金日成誕辰活動後，有關金正恩病危或者躲避新冠疫情的傳聞到處在傳。

但韓國當局一直持謹慎態度，韓國總統文在寅的特別安全顧問文正仁有意淡化傳言，表示金正恩“活着而且很健康”。韓國多次表示，未發現朝鮮有“任何異常”。

有些比較嚴肅的報道也使得關於金正恩的身體狀況更加令人捉摸不定，路透社星期六引述三個來源的消息報道說，北京派遣一個專家醫療小組周四奔赴平壤，這個專家小組由中聯部高官率領，主要是為金正恩的健康提出建議。

這條消息出來後，不少分析認為從某種程度坐實了金正恩病重的傳聞。

但是，周六稍晚些時候，位於華盛頓的專門觀察朝鮮情勢的『北緯38度』表示，根據最新一組衛星照片，金正恩專列4月21日-23日出現在海邊度假勝地元山。這座列車的照片是真實的，但無法得出金正恩健康與否的結論。