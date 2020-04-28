王毅：中國開展國際抗疫合作 不尋求地緣政治私利

中國外交部長王毅4月28日晚在北京出席金磚國家應對新冠肺炎疫情特別外長會議時表示，中方積極開展國際抗疫合作，是出於人道主義精神，沒有意識形態考量，不尋求地緣政治私利。

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王毅在會上指出，新冠肺炎疫情給各國人民生命健康帶來巨大威脅，對全球人員往來和世界經濟造成嚴重衝擊。他稱，但疫情不會改寫和平與發展的時代主題，不會中斷多極化和全球化的歷史進程，更無法阻擋人類追求文明與進步的堅定步伐。金磚國家應該作出正確選擇，採取有力行動。我們一定能渡過難關，人類一定能戰勝病毒。

王毅談到，突如其來的疫情再次告訴我們，各國利益緊密相連，人類命運休戚與共。面對不分國界、不論民族的全球性挑戰，全球治理的重要性不是下降，而是上升了。他續稱，我們同屬一個地球村，共有賴以生存的一個家園。推動構建人類命運共同體應當是符合時代潮流的正確選擇。

應對疫情挑戰，王毅還向與會的金磚國家外長提出4點建議：堅持多邊主義，完善全球治理；堅持同舟共濟，攜手戰勝疫情；堅持團結協作，凝聚強大合力；堅持開拓進取，深化金磚合作。其中，他特意提及，中方積極開展國際抗疫合作，是出於人道主義精神，沒有意識形態考量，不尋求地緣政治私利。

另對世界衛生組織的態度問題，王毅指，世衛組織在幫助廣大發展中國家尤其是非洲抗擊疫情方面不可或缺。他說，“支持世衛組織，就能挽救更多生命，就能更有效應對病毒”。他還呼籲，金磚國家應該支持世衛組織等聯合國機構為抗擊疫情發揮應有作用，推動完善全球公共衛生治理，打造人類衛生健康共同體。

王毅表示，各國都在根據自身國情開展有針對性的疫情防控，中方認為應相互理解和尊重各國做出的努力，相互交流和借鑒有益的經驗。他指出，抗疫如同救火，時間就是生命。國際社會不應當讓指責和推諉分散我們合作抗疫的精力，更不應容許政治化、污名化的行為製造新的矛盾和分歧。

王毅並提及，後疫情時代的世界會是什麼樣？有人講，世界再也回不到從前了。中方的戰略判斷是，疫情不會改寫和平與發展的時代主題，不會中斷多極化和全球化的歷史進程，更無法阻擋人類追求文明與進步的堅定步伐。他稱，面對危機，我們必須兼顧當務之急和長遠目標，統籌本國利益和全球福祉，共同維護和平穩定的國際環境，開闢合作共贏的發展前景。