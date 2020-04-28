研究：中國如果不隱瞞 全球疫情將可減少95%

科學期刊《自然》本周將刊出的一項研究指出，如果中國在得知新冠病毒具傳染性的第一時間就據實以告，全球疫情擴散情況就能減少95%。

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《中央社》消息，根據英國南安普敦大學（University of Southampton）研究顯示，如果防疫措施在1月23日武漢與另外3個城市封城前就採取，將大幅減少疫情的擴散。

這份數日後將發表在《自然》（Natrue）上的研究表示，如果在中國起初隱瞞病毒具傳染性的1月初就祭出防疫策略，疫情擴散將會減少95%。

消息稱，武漢兩家醫院的醫師分別在去年12月27日與12月29日向中國疾病預防控制中心，通報這個當時尚未被命名冠狀病毒具傳染性，但在歷經數周訊息打壓後，中國政府1月20日才正式宣布這一發現。

這項研究指出，如果中國境內能提早一周、兩周、三周採取防疫措施，確診病例將可分別減少66%、86%、95%，並顯著減少感染地區數量。

首席研究員塔特姆（Andy Tatem）教授表示，這項研究也顯示，要是中國1月23日的封城防疫措施往後延一個月，“疫情恐怕會比現在的狀況還要嚴重70倍”。 塔特姆說：“我知道很多討論聚焦在疫情初期，而且認為或許中國原本可以遏阻疫情，但他強調這是歷來任何政府所採取的最嚴格且最大規模封城，也至關重要”。

澳大利亞《太陽先驅報》（The Sun-Herald）報導，國際社會對中國政府應對疫情的憤怒不斷升高，對北京政府提出的法律挑戰也日增。 超過1000名澳洲人如今已加入全球集體控告中國行動，領導這一行動的律師說，中國粉飾太平將是重點。