美國新冠病毒累計確診突破一百萬例

美國新冠病毒累計確診周二突破一百萬例。據美國約翰霍普金斯大學最新統計，死亡病例達超過5萬7200例。美國的確診病例佔全球總數的三分之一，死亡人數居各國之首。

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據約翰霍普金斯大學統計，全美新冠病毒死亡病例周二突破100萬例，是全球首個確診病例達7位數的國家，佔全球總確診人數的1/3。自3月底以來，美國的確診病例就居全球之首，近三周前達到50萬例。繼美國之後，西班牙確診超過21萬例，排在第二位，其後是意大利和法國。法新社說，歐洲的確診總數達到140萬例。

約翰霍普金斯大學的統計稱，美國至今已進行大量檢測，檢測數量超過560萬人次。美國總統特朗普周一晚表示，美國美國的檢測數量是其他國家的兩倍。特朗普說，在紐約州及新奧爾良州和波士頓等地，確診人數正在下降。

另外，由於許多肉品加工廠因疫情關閉，導致食品供應中斷，特朗普周二表示將簽署相關行政命令，確保食品供應。特朗普周二在白宮接見佛羅里達州州長德桑迪斯（Ron DeSantis）時表示，預計稍晚將簽署行政命令，以解決食品供應鏈的問題。

另有美國媒體援引高級官員的話指出，特朗普計畫動用“國防生產法”，指定肉品加工廠為關鍵基礎設施，以確保在疫情蔓延期間工廠仍能維持開放，肉品加工生產不致中斷。

美國確診病例突破100萬大關，此前美國總統特朗普指，原本可在源頭堵截疫情蔓延全球，“美國對中國不高興，將嚴肅調查，也不排除尋求向中國索償”，中國的外交部發言人耿爽周二回應說，美國政客“罔顧事實，睜着眼睛說謊，只是轉移視線，企圖推卸自身防疫不力的責任”。