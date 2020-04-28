諾貝爾醫學獎得主日本人本庶佑是否說過新冠病毒人工製造

新冠病毒人工製造，眾多的科學家指出這是謬論，但是相信的仍大有人在，有些人甚至信到了冒充頂替不惜替人代言的地步。這也難怪，四分之一的法國人就認為新冠病毒人工合成可信，最新的受害者是2018年諾貝爾醫學家得主，78歲的日本京都大學榮譽教授、免疫學家本庶佑(Tasuku Honjo) 。

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諾貝爾獎得主贊同新冠病毒是人工製造，信者更加歡欣若狂，在網絡很容易引起轟動。另一位諾貝爾醫學獎得主，法國病毒學家呂克·蒙塔尼耶也認為新冠病毒來自武漢實驗室，蝙蝠原始病毒與艾滋病毒合成，不是自然病毒等等，儘管他的話遭到大多數科學家猛批，也在網絡轟動了一陣。

網絡傳播的本庶佑教授有關新冠病毒不是自然病毒的文字大體是這樣的：“我對動物和病毒做了40年的研究，這是不正常的。它是人工製造的，病毒是完全人工製造的。我在中國武漢實驗室工作了4年。我對那個實驗室的所有工作人員都很熟悉……”

根據他的說法，中國有意製造了這個正在全球肆虐的病毒，“政府可以收回我的諾貝爾獎，但是中國在撒謊，這個真相將有一天向所有人揭示”。

法國『世界報』首先就法語譯文開始了一番調查。

為什麼說是假的呢？法語流傳的這段文字，其實譯自一段英語，在網上已經流傳了好幾日。其實，從流傳的中文的內容判斷，應是譯自那段英語無疑。

為什麼疑點重重，有幾個因素，首先，中國武漢P4實驗室合成了新冠病毒的理論，雖然凝聚了天下陰謀論者的高度關心，可以說可能性幾乎不存在。如果說該實驗室發生操作事故泄漏了病毒的可能性不能完全排除的話，對於這一新冠病毒基因系列的研究顯示，新冠病毒是自然病毒，與其他已知的在蝙蝠身上找到的病毒類似。

其次，被指是本庶佑教授本人表達的上述言論完全是捏造。免疫學家本庶佑四年來並未在武漢病毒研究所工作，京都大學校網公開的他的簡歷清楚地顯示，他在京都大學已經教授了許多年。京都大學發表的本庶佑第二個更詳細的簡歷顯示，不光最近四年，他從來沒有在中國研究或者工作過。

最後一點，本庶佑從來也沒有指責中國製造了這個新冠病毒，也沒有在日本媒體表達過新冠病毒是人工合成的說法，『世界報』為此聯繫了京都大學，該大學解釋說，本庶佑教授“不相信新冠病毒乃人工製造，他從來也沒有發表過相關聲明。”

不過，“本庶佑說了，新冠病毒不是自然的”越傳越廣，本庶佑本人只好於4月27日發表一個聲明：“我很悲傷使用我的名字以及我的大學的名字來傳播這一虛假指控和虛假信息。對我們所有人尤其是我們中那些把一生貢獻給科學研究的人，現在是一道工作，與人類的共同敵人作鬥爭的時候了，為了拯救我們的同類我們一刻也不能遲疑。”