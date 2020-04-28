黃琦入獄3年被禁見親 老母蒲文清病危盼見兒子最後一面

中國六四天網創辦人黃琦被以泄露國家機密罪，判刑12年，現已入獄3年，親人被禁探視。黃琦87歲母親蒲文清徒勞奔走不得見兒子一面，現已病危，發布最後告白。

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黃琦之母蒲文清周二向自由亞洲電台表示，她現在病情很重，患有十幾種病，肺部腫瘤已擴散，呼吸很困難，氣短，恐怕時日不多，見不到兒子了。

蒲文清日前公布她撰寫的“黃琦母親最後的告白”說，自己希望能見到黃琦，給他做一個交待。她還譴責當局將她與外界隔離，千方百計阻止外面的人與她見面。她形容自己現在是“喊天天不應， 喊地地不靈”。

之前，蒲文清為了讓在獄中的黃琦免遭酷刑，獲得治病，到處奔波申訴無果。她在2018年去北京上訪，不得其門，遭警方粗暴控制。隨後被押送回家鄉，受到監視。

黃琦畢業於四川大學無線電子系，1999年設立六四天網網站，經常發布有關人權案件以及八九六四難屬的信息，多次因網絡言論入獄，也多次獲得國際人權嘉獎。

黃琦最後一次被逮捕是在2016年底，當局以“為境外提供國家機密罪”將他逮捕羈押在綿陽看守所。

2019年7月29日，四川省綿陽市中級法院判決黃琦有期徒刑12年，剝奪政治權利4年，沒收個人財產2萬元。

據網絡消息，黃琦在獄中患有多種疾病，其中包括肝病和腎臟疾病。