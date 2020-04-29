中國人大會議5月22日在北京召開 重點談防疫下復蘇經濟

因疫情推遲的中國全國政協和人大「兩會」會議，將於下月21和22日在北京召開，但形式和閉會日期未定。港區人大常委譚耀宗表示，大會日期訂定，反映中國疫情受控和緩和，他又引述委員長栗戰書指出，人大會議其中一個重點是正確判斷形勢，做好防疫工作的同時，保持經濟等各項工作的進行。

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中國人大常委會今(29日)早舉行第17次會議，通過於下月22日召開十三屆全國人大三次會議，但未有會期天數及是否以視像會議進行。新華社報道指出，當前新冠肺炎疫情防控形勢持續向好，經濟社會生活逐步恢復正常，認為適時召開全國人大會議的條件已經具備。

按照中國的經濟規畫，今年須完成脫貧目標，但卻遇上武漢肺炎疫情以致經濟受到拖累，透過視像參與今早會議的港區常委譚耀宗會後引述委員長栗戰書在會上指出，大會第一個工作重點，是通過大會統一思想，正確判斷形勢，做好防疫工作的同時，保持經濟等各項工作的進行；第二個重點是做好公共衛生立法及修法，強調這項工作十分關鍵，大會將結合今次疫情的經驗及教訓，積極進行立法修法工作。

新華社日前報道， 26日至29日的人大常委會議將審議《生物安全法》等多條草案，當中表明對草案作出「結構調整

，「突出生物安全風險防控；就完善監測、預警、報告、溯源等制度，進一步加強人類遺傳資源與生物資源管理，提高應對生物安全風險的能力等作出規定」。

至於會議形式，早前有傳聞指會同時以實體及視像會議舉行，但栗戰書今早只在會上指出，為成功召開大會，相關單位已進行防控預案及專項議案，未有詳情。譚耀宗估計，人大代表須親身到北京出席會議。

另外，政協主席汪洋日前主持的政協主席會議建議，5月21日在北京召開全國政協十三屆三次會議。汪洋指出，在新冠肺炎疫情防控常態化的特殊背景下召開「兩會」，是重大決定。呼籲政協委員要認真學習貫徹習近平總書記的重要指示精神，把中共中央關於召開全國「兩會」的各項部署和要求落實。